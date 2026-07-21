30 let turističnega društva so obeležili z razstavo

PIVKA • Razstava v Krpanovega domu je skozi fotografije, dokumente in različne utrinke prikazala dogodke, pohode, prireditve, akcije in projekte, ki so v treh desetletjih zaznamovali delovanje društva ter življenje na Pivškem.

Zbrane je nagovoril predsednik Turističnega društva Pivka Peter Ženko, spregovoril pa je tudi župan Robert Smrdelj. Prisotne je nagovorila tudi predstavnica Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska in Turistično društvo Postojna Marica Gombač.

V kulturnem programu so nastopili domačini Jernej Bobek na klavirski harmoniki, Uroš Iskra na harmoniki ter Pavel Kaluža s svojo avtorsko skladbo. Ob obletnici je Vojko Mihelj društvu podelil srebrno priznanje Turistična Zveza Slovenije ob 30 letnici delovanja.

“Ob jubileju smo zadovoljni s prehojeno potjo društva v zadnjih treh desetletjih. Verjamemo, da bo društvo tudi v prihodnje nadaljevalo z raznolikim programom, novimi idejami in aktivnim delovanjem. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem članom društva, ki s svojim delom, idejami, prostovoljnim sodelovanjem in podporo soustvarjajo delovanje društva. Veseli bomo tudi novih članov, ki bi se nam želeli pridružiti in sodelovati pri prihodnjih aktivnostih društva. Takšni dogodki so tudi priložnost, da pogledamo nazaj, obenem pa dobimo nov zagon za prihodnje aktivnosti in projekte društva,” so na društveni FB strani zapisali v TD Pivka. •