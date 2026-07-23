Ana Malovec je praznovala 100 let

Ta mesec je v krogu družine, sorodnikov in vaščanov svoj 100. rojstni dan praznovala Ana Malovec, rojena Krebelj, iz Suhorja. Ob visokem jubileju jo je obiskal tudi pivški župan Robert Smrdelj, ji izročil šopek cvetja ter ji v imenu občine zaželel veliko zdravja, dobrega počutja in še veliko prijetnih trenutkov v družbi njenih najbližjih. Na fotografiji v sredini je hči čile slavljenke Jana Krnel. Obisk je bil priložnost za prijeten pogovor in obujanje številnih spominov na bogato življenjsko pot Ane Malovec. Med številnimi čestitkami je slavljenka prejela tudi voščilo svojega nekdanjega sošolca, Suhorca Sava Kaplja, ki danes živi v Izoli in je 8. julija tudi sam dopolnil častitljivih 100 let.