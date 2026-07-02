Brkinske občine v ureditev skupnega Centra za predelavo sadja in zelenjave

DIVAČA > “Radi bi, da bi bil center končan še pred jesenjo, saj bi tako domačinom omogočili, da bi ga lahko uporabili že za spravilo pridelkov letošnje letine,” je v Matavunu povedala vodja projekta RES-MAB Alenka Volk.

S pogodbo o sodelovanju pri sofinanciranju upravljanja in delovanja centra postavljajo sodelujoče občine in Park Škocjanske jame temelj za dolgoročno delovanje centra. To bo po njihovih navedbah prispevalo k trajnostnemu razvoju in večji lokalni samooskrbi.

“Center ni namenjen predelavi večjih količin sadja in zelenjave, pač pa manjšim pridelovalcem, da poskrbijo za spravilo viškov pridelane hrane na različne načine, od izdelave sokov in marmelade do sušenja sadja ter žganjekuhe,” je še poudarila Volk. Pridelovalec bo pripeljal svoj pridelek, najel stroje in nato izpeljal celoten postopek predelave.

Za potrebe delovanja centra bosta prenovljena dva prostora v pritličju. V prvem bo polno opremljena kuhinja, ki bo vključevala tudi sušilnico za sadje, liofilizator, rezalnik zelenjave ter kotel za kuhanje. V drugem, večjem prostoru bo vzpostavljena celovita linija za predelavo sadja, predvsem jabolk v sok, vključno s pasterizacijo in polnjenjem.

Pridelki bodo ustrezali vsem pogojem za varnost hrane (HACCP), tako da jih bodo lahko tudi prodajali.

V stavbi bodo poleg učno-predelovalnega centra ostali tudi prostori tamkajšnje krajevne skupnosti, nove vsebine bo dobila tudi klet.

Projekt RES-MAB, v katerem sicer sodeluje deset partnerjev iz več sredozemskih držav, je vreden več kot štiri milijone evrov. Za Center za predelavo sadja in zelenjave je občina Hrpelje-Kozina namenila pol milijona evrov za prenovo stavbe na Tatrah, denar za opremo in ostale stroške pa so pridobili prek projekta, in sicer v skupni višini 400.000 evrov.

Podoben učno-predelovalni center, prav tako v nekdanji šolski stavbi, že vrsto let uspešno deluje na Brjah na Vipavskem, po katerem so se po besedah županje pri projektu na Tatrah tudi zgledovali.

Brkini so bili od nekdaj znani kot pomembno sadjarsko območje, v zadnjih letih pa se ta dejavnost vse bolj opušča.