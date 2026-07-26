Delamaris v nov večji investicijski cikel

Med ključnimi projekti novega investicijskega cikla so popolnoma avtomatizirana linija za proizvodnjo ribjih solat ter nov stroj za pakiranje paštet, ribjih solat in rib z zelenjavo.

PIVKA • Med ključnimi projekti novega investicijskega cikla so nova, popolnoma avtomatizirana linija za proizvodnjo ribjih solat, ki bo omogočala trikrat večjo proizvodno zmogljivost od sedanje, ter nov stroj za pakiranje paštet, ribjih solat in rib z zelenjavo.

Investicije bodo zajemale tudi sistem rekuperacije odpadne toplote s toplotno črpalko, nov sistem zbiranja in obdelave ribjega odpada, širitev skladiščnih zmogljivosti ter posodobitev proizvodnih in logističnih procesov.

Namen naložb sta predvsem avtomatizacija dela ter povečanje kapacitet in zmogljivosti proizvodnih linij, je v sporočilu za javnost pojasnila direktorica proizvodnje in kakovosti v Delamarisu Monika Marin.

Delamaris, katerega začetki segajo v 19. stoletje, je od leta 2009 del skupine Pivka-Delamaris.

Gre za največji investicijski cikel po preselitvi proizvodnje v letu 2014, je poudaril direktor Delamarisa Janez Rebec. "Investicije predstavljajo pomemben korak v dolgoročnem razvoju podjetja in ustvarjajo dobre temelje za nadaljnjo rast ter konkurenčnost," je dejal.

Ob tem so v podjetju poudarili, da je Delamaris uspešno sodeloval na razpisu za sofinanciranje investicij in pridobil del denarja za izvedbo razvojnih projektov.

Kot so še pojasnili v podjetju, bodo podrobnosti naložb, prenovljene proizvodne zmogljivosti in nadaljnje razvojne načrte podrobneje predstavili sredi septembra na dogodku za poslovne partnerje in predstavnike medijev.