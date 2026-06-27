Divji prašiči v Brkinih “frezajo” travnike
Že tako skromno letošnjo letino sena kmetom v Brkinih uničujejo še divji prašiči. Franetu Barbi iz Podbež so pred dnevi v nekaj nočeh uničili skoraj pol travnika, podobno se je zgodilo še najmanj desetim kmetom. Lovci sicer opažajo, da divjad letos povzroča manj škode kot lani, travnike, ki jih vseeno obiščejo, pa spremenijo v skoraj preorano njivo.
PODBEŽE • “Prve zaplate uničenega travnika sem opazil v nedeljo, ko sem šel od maše, potem pa so do petka dokončali svoje delo. Že drugi dan sem na travnik nastavil dve plastični posodi s človeškimi lasmi, pa ni nič pomagalo. Dokler niso dokončali dela, so vsak dan razrili več površine,” nam je o svoji zadnji izkušnji z divjimi prašiči pred dnevi povedal Frane Barba iz vasi Podbeže v občini Ilirska Bistrica. Pod domačo vasjo so mu divji prašiči pred časom uničili velik kos travnika, ki ga pred tem še ni uspel pokositi.
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