Divji prašiči v Brkinih “frezajo” travnike

Frane Barba iz Podbež pred travnikom, ki so ga nekaj noči obiskovali divji prašiči.

PODBEŽE • “Prve zaplate uničenega travnika sem opazil v nedeljo, ko sem šel od maše, potem pa so do petka dokončali svoje delo. Že drugi dan sem na travnik nastavil dve plastični posodi s človeškimi lasmi, pa ni nič pomagalo. Dokler niso dokončali dela, so vsak dan razrili več površine,” nam je o svoji zadnji izkušnji z divjimi prašiči pred dnevi povedal Frane Barba iz vasi Podbeže v občini Ilirska Bistrica. Pod domačo vasjo so mu divji prašiči pred časom uničili velik kos travnika, ki ga pred tem še ni uspel pokositi.