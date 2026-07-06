Furmani spet v Postojni

POSTOJNA > Furmanski praznik že več kot tri desetletja ohranja spomin na čas, ko so bili furmani nepogrešljivi pri prevozu blaga po slovenskih deželah. Postojna je bila zaradi svoje lege pomembna postojanka na trgovskih poteh, zato ima furmanska dediščina v tem okolju posebno mesto. Prireditev, ki jo tradicionalno pripravlja Turistično društvo Postojna v sodelovanju z Občino Postojna, Postojnsko jamo in številnimi partnerji, je tudi letos ponudila pester program za vse generacije.

Že dopoldne so obiskovalci lahko spremljali predstavitve več kot štiridesetih obrtnikov domače in umetnostne obrti, nastop Folklornega društva Rakek ter tekmovanje harmonikarjev za Pokal Postojnske jame 2026. V tekmovanju v kuhanju lovskega golaža so se pomerili predstavniki lovskih družin z območja Brkinov, Krasa in Notranjske. Najmlajši so uživali v jahanju konj in vožnji z zapravljivčkom, ljubitelji jeklenih konjičkov pa so si lahko ogledali predstavitev starodobnih vozil. Zanimanje je pritegnila tudi predstavitev žganjekuhe, nastop Športnega kinološkega društva Postojna in prikaz Kraških ovčarjev psarne Miliruj iz Dutovelj.

Starodobnik ni sicer iz furmanskih časov, je pa precej star. Foto: Alja Celin Foto: Alja Celin

Naj tradicija živi naprej

“Ideja praznika je prikazati življenje iz preteklosti, natančneje s preloma iz 19. v 20. stoletje. Vse dogajanje na Furmanskem prazniku je povezano s takratnim življenjem in vsem, kar so ljudje počeli. Vključeni so bili pridelki s polj, les iz gozda in vse aktivnosti, s katerimi si je družina lahko zagotovila boljši prihodek oziroma lepše življenje,” je povedal vodja prireditve in predsednik Turističnega društva Postojna Srečko Šajn. Za uspeh dogodka pravi, da so odvisni različni dejavniki, ne le organizator.

Novost letošnjega praznika je mitnica z muzejem tovorništva in prevozništva iz Senožeč. “Tudi večerni program na naš Furmanski praznik prinese obilo veselja in radosti. Praznik smo skozi leta močno dopolnjevali in resnično si želim, da živi naprej. Upam, da bodo tudi prihodnji rodovi prepoznali njegov pomen ter se spominjali, kako so ljudje nekdaj živeli in tovorili blago iz notranjosti na Kras, v Istro ali še dlje,” je še dodal Šajn.

Jahalnih veščin so se učili tudi najmlajši. Foto: Alja Celin Foto: Alja Celin

Sprevod, ki oživlja zgodovino

Vrhunec celodnevnega dogajanja je bil tradicionalni sprevod furmanov, ki je v Park Postojnske jame privabil množico obiskovalcev. Ob spremljavi Postojnske godbe 1808 in mažoretk KD Franc Žiberna Povir, so se predstavili številni furmani in konjeniki z Notranjske, Krasa, Dolenjske, Gorenjske, Štajerske in Istre s skrbno okrašenimi vozovi, različnimi tovori ter spremljavo harmonikašev. Vsi vozovi so po prihodu v prireditveni prostor prejeli furmansko listino.

Po sprevodu je sledila razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in furmanom ter podelitev nagrad. Prvo mesto so si razdelili Konjeniško društvo Sveti Štefan Vipavska dolina, Razvojno društvo Merišče iz Merč in domačija Sojer iz Postojne. •