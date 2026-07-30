Gostinci v Ilirski Bistrici protestirajo zaradi zapore ceste skozi središče mesta

Po preusmeritvi googlove navigacije so se odločili za fizično zaporo vpadnice.

ILIRSKA BISTRICA > “Nekateri med nami so tako razburjeni, da bi najraje vse skupaj zaprli. Promet jim je upadel za kar 80 odstotkov. Sosed je prej prodal po 80 ali 100 burekov dnevno, zdaj jih največ 15. Mi smo že dve zaporedni soboti gostilno popoldan zaprli, ker preprosto nimamo več gostov,” se nad novo prometno ureditvijo v Ilirski Bistrici jezi Peter Urbančič iz znane gostilne Pri Matetu.