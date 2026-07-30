Gostinci v Ilirski Bistrici protestirajo zaradi zapore ceste skozi središče mesta
“Občina bi rada imela več od turizma, obenem pa zapira cesto skozi središče,” se nad novo prometno ureditvijo razburja Peter Urbančič iz ilirskobistriške gostilne Mate. Občina je pred časom zaprla vpadnico v mesto iz smeri Šembij in tranzitni promet preusmerila na obvoznico mimo Lesonita. Šest podjetnikov je na župana naslovilo peticijo, naj zaporo takoj umakne in najde drugačno rešitev. Z občine pojasnjujejo, da so se za ukrep odločili na podlagi ankete med prebivalci in da gre za poskusno zaprtje do konca avgusta.
ILIRSKA BISTRICA > “Nekateri med nami so tako razburjeni, da bi najraje vse skupaj zaprli. Promet jim je upadel za kar 80 odstotkov. Sosed je prej prodal po 80 ali 100 burekov dnevno, zdaj jih največ 15. Mi smo že dve zaporedni soboti gostilno popoldan zaprli, ker preprosto nimamo več gostov,” se nad novo prometno ureditvijo v Ilirski Bistrici jezi Peter Urbančič iz znane gostilne Pri Matetu.
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