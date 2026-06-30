Hrenovice: v treh letih že 60 nesreč, sprememb še vedno ni
Stanovalci hiš med Hraščami in Hrenovicami se že tri leta držijo za glavo in trepetajo, kdaj jim bo kakšno vozilo zapeljalo na vrt ali v hišo. V nevarnost jih je spravila Direkcija za infrastrukturo, ki je nespametno uredila križišče, še posebno nesmiselni cestni otok, v katerega je trčilo že 60 vozil. S postojnske občine so direkcijo že dvakrat pozvali, naj otok popravijo, vendar direkcija tega noče storiti.
HRENOVICE > “To je zelo nevarno križišče, pa ni bilo tako, ampak so ga nevarnega naredili. Prej je promet tekel brez težav na vse strani, zdaj pa na voznike iz smeri Razdrtega preži nevarni cestni otok, v samem križišču pa je znakov toliko, da nihče več ne razume, kdo ima prednost,” je povedal Vojko Adamič, lastnik prve hiše v Hrenovicah, ki je novo nevarno cestno ureditev že nekajkrat izkusil na svoji lastnini.
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