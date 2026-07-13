Kraški vodovod bo decembra dobil novega direktorja Andreja Bolčiča

SEŽANA • Direktorja Kraškega vodovoda imenujejo župani občin Miren - Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina. Bo pa to v prihodnje drugače. Sežanski občinski svet in ostali soustanovitelji so namreč v zadnjem obdobju spreminjali ustanovne akte nekaterih javnih zavodov, od osnovnih šol do Kosovelovega doma, v postopku pred občinskimi sveti je tudi nov odlok o ustanovitvi Kraškega vodooda, ki imenovanje direktorja znova vrača v roke nadzornega sveta. Ta še čaka na potrditev komenskega občinskega sveta, zato so novega direktorja - glede na pravna mnenja - še izbrali župani.

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