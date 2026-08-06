Kraški vodovod Sežana poziva k racionalni rabi pitne vode

SEŽANA > "Zaradi sušnega obdobja in zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode iz lokalnega vodovoda Branica za vse negospodinjske namene, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov in podobno," sporočajo iz Kraškega vodovoda Sežana.