Kraški vodovod Sežana poziva k racionalni rabi pitne vode
Srednja Primorska
6. 08. 2026, 9:03 , posodobljeno: 6. 08. 2026, 9:03
Kraški vodovod Sežana vse porabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Branica v naseljih Koboli, Večkoti, Čehovini, Kodreti, Dolanci in Trebižani zaradi razmer na vodnih virih in zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo poziva k racionalni rabi in varčevanju s pitno vodo.
SEŽANA > "Zaradi sušnega obdobja in zmanjšane izdatnosti vodnih virov do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode iz lokalnega vodovoda Branica za vse negospodinjske namene, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje avtomobilov in podobno," sporočajo iz Kraškega vodovoda Sežana.
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