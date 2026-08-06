Na dosegu enega samega klika

POSTOJNA > V postojnski občini so si omislili digitalno doživetje - interaktivni 360° virtualni sprehod, ki omogoča raziskovanje številnih lokacij na sodoben, pregleden in uporabniku prijazen način.

Platforma obiskovalcem omogoča, da se po občini sprehodijo virtualno, si ogledajo posamezne lokacije v vseh smereh, se med njimi enostavno premikajo ter občino spoznajo še pred obiskom ali pa jo ponovno odkrijejo iz povsem nove perspektive.

Virtualni sprehod ni namenjen le turistom. Koristen je tudi za občanke in občane, organizatorje dogodkov, športna društva, podjetja, investitorje, šole in vse, ki želijo hitro poiskati določeno lokacijo ali predstaviti Postojno svojim gostom, prijateljem ali poslovnim partnerjem.

Posebna prednost projekta je njegova povezanost z Google okoljem. Panoramski posnetki se postopoma vključujejo tudi v Google Maps in druge googlove storitve, kar pomeni še boljšo digitalno prepoznavnost Postojne. Potencialni obiskovalci bodo lahko številne lokacije raziskovali že med načrtovanjem svojega obiska, kar pomembno prispeva k boljši uporabniški izkušnji, pa tudi prepoznavnosti.

Sodobni obiskovalci si običajno kraje ogledajo digitalno, šele nato jih obiščejo tudi v živo. Virtualni sprehod omogoča dostopnost vsebin 24 ur na dan, vse dni v letu, ne glede na to, kje na svetu se uporabnik nahaja. Virtualni sprehod je dostopen na povezavi: https://postojna.webvisit360.com/.