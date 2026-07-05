Na furmanskem prazniku v Postojni letos več kot 500 nastopajočih

POSTOJNA > Na letošnji prireditvi se bodo že v dopoldanskem času predstavili številni obrtniki in obiskovalcem prikazali svoje dejavnosti, ki se navezujejo na tematiko furmanstva. Dogajanje bo potekalo ob zvokih harmonik frajtonaric, pokanju z biči, jahanju konj ter vožnje z zapravljivčki. Že dopoldan se bodo pomerili tudi tekmovalci v igranju diatonične harmonike na tekmovanju za pokal Postojnske jame. Predstavniki lovskih družin Brkinov, Krasa in Notranjske se bodo pomerili v tekmovanju za najboljši lovski golaž.

Start povorke ob 16. uri

Osrednji del prireditve bo povorka voz, kjer bo videti lojtrnik, tajzel, parizar, voz s košem, s sodi, z deskami, s hlodi, voz za prevoz sena, zapravljivčke in kočije ter številni konjeniki. Povorka bo ob 16. uri krenila izpred izpred Supernove Mercator Center po Tržaški cesti, mimo hotela Kras, po Jamski cesti do prireditvenega prostora v Parku Postojnska jama. Ob tem se bo predstavila številnim obiskovalcem, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade.

Dan se bo zaključil z nastopi glasbenih skupin. Številnim obiskovalcem bodo na voljo okusne furmanske in druge jedi, ki jih bodo pripravili domači gostinci.

Furmanski praznik organizira Turistično društvo Postojna v sodelovanju z Občino Postojna in družbo Postojnska jama.

S prireditvijo, ki poteka prvo nedeljo v juliju, pokušajo organizatorji prikazati bogato dediščino tovorniških in prevozniških dejavnosti, saj je bila Postojna kraj, kjer so se ustavljali in zbirali furmani.