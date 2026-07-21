Na mali šoli veliko talenta v robotiki

KOMEN, DUNAJ > Na tekmovanju sta šolo zastopali dve ekipi, ki sta s svojim znanjem in tehnično pripravljenostjo znova dokazali, da sodita med najboljše mlade robotičarje v Evropi. Lukas Fakin Draž in Žiga Bolje, člana ekipe BoraPower, sta nastopila v nogometni disciplini Soccer Standard Kit 1:1. Njuna naloga je bila razviti robota, ki čim hitreje zazna infrardečo žogo ter jo usmeri v nasprotnikov gol. Skozi vse tekme sta pokazala veliko vztrajnosti, odlično pripravljenost in tehnično znanje, kar jima je na koncu prineslo osmo mesto.

Mladi tekmovalci iz komenske osnovne šole so se odlično odrezali na tekmovanju v robotiki. Foto: OŠ Komen Foto: OŠ Komen

Gašper Bolje, Rene Marušič in Manuel Milanič, člani ekipe BoraForce, so tekmovali v kategoriji Rescue Line Entry. Njihov robot je moral natančno slediti črti, premagovati ovire in uspešno reševati žrtve na progi. Po šestih skoraj brezhibnih vožnjah so med tridesetimi evropskimi ekipami osvojili prvo mesto ter si priborili naslov evropskih prvakov.

Svojo pripravljenost so dodatno potrdili tudi predzadnji dan prvenstva, ko so sodelovali v zahtevnem tehničnem izzivu Speed Zone Challenge. V enem samem popoldnevu so uspeli robota preprogramirati tako, da je samodejno prilagajal hitrost glede na oznake na progi. Nalogo so izvedli brez vsake napake.

Na zadnji tekmovalni dan so nastopili še v kategoriji Rescue SuperTeam Entry, kjer organizatorji združijo ekipe iz različnih držav in kategorij. Ekipa BoraForce je sodelovala z vrstniki iz Nemčije. Robota obeh ekip sta morala usklajeno premagati celotno progo, pri čemer sta si z medsebojnim sodelovanjem odpirala posamezne odseke poti in omogočala napredovanje do cilja. Ker sta nalogo opravila brezhibno, so slovenski tekmovalci priborili še drugo zmago na evropskem prvenstvu.

Mladi tekmovalci iz komenske osnovne šole so se odlično odrezali na tekmovanju v robotiki. Foto: OŠ Komen Foto: OŠ Komen

Odličen rezultat na prvenstvu je bil tudi plod izjemnega ekipnega sodelovanja. Obe ekipi OŠ Komen sta si ves čas pomagali, se spodbujali in skupaj iskali rešitve, zato je uspeh posamezne ekipe postal uspeh vseh. Učenci so s svojim nastopom v celoti upravičili slogan na svojih majicah: “We blow problems away.” (Mi odpihnemo težave stran.) Ob uspehu jim je čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

S tremi zmagami na državnem prvenstvu in dvema naslovoma evropskih prvakov je letošnje šolsko leto postalo najuspešnejše v štirinajstih letih delovanja robotike na Osnovni šoli Komen.