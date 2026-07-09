OŠ Toneta Tomšiča Knežak že tretjič zapored zmagovalka programa Varno na kolesu

KNEŽAK • Program Varno na kolesu že 14 let pomembno prispeva k prometni vzgoji najmlajših, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu. Glavni cilj projekta je priprava otrok na samostojno in varno vključevanje v vsakodnevni promet ter spodbujanje trajnostne mobilnosti. “Vesela sem, da smo 14. sezono končali tako uspešno in s tako pozitivno energijo. Program Varno na kolesu ni le projekt, ampak je postal gibanje, ki združuje šole, starše, lokalno skupnost, strokovne institucije in gospodarske družbe z istim ciljem - varnostjo naših otrok. Vsako leto opazimo napredek v razmišljanju mladih kolesarjev; postajajo bolj preudarni, ozaveščeni in pripravljeni na izzive, ki jih prinaša promet,” je ob razglasitvi najboljših izpostavila Maja Zužič, vodja programa Varno na kolesu.

Povezovanje celotne skupnosti

Največji uspeh so knežaški učenci dosegli v sklopu Aktivno na kolesu, namenjenem učencem od 1. do 9. razreda, katerega cilj je spodbujanje čim bolj množičnega vključevanja učencev in drugih deležnikov v kolesarsko kulturo. Na šoli so skozi vse leto izvajali številne aktivnosti, med katerimi so bili šolsko tekmovanje v poznavanju prometnih predpisov, medgeneracijski kolesarski izlet ter poročanje o nevarnih prometnih točkah v okolici šole. Celotno šolsko leto so tako učenci kot učitelji beležili kolesarske kilometre. Učenci so ob tem pripravljali tudi predloge za izboljšanje cestne infrastrukture in tako aktivno razmišljali o varnejšem prometnem okolju za vse udeležence.

Prav celovitost izvedenih dejavnosti in vključevanje celotne skupnosti sta prepričala strokovno komisijo programa Varno na kolesu. OŠ Toneta Tomšiča Knežak je prejela tudi posebno priznanje za najboljšo izvedbo kolesarskega športnega dneva, pri katerem so sodelovali vsi učenci in zaposleni. Skupni seštevek dosežkov je šoli prinesel glavno nagrado v vrednosti tisoč evrov, ki jo podeljuje organizator projekta.

Uspešni tudi petošolci

V sklopu Postajam kolesar, kjer se osnovnošolci pripravljajo na kolesarski izpit in se učijo prepoznavati kritične točke na svojih vsakodnevnih poteh, je strokovno žirijo najbolj prepričala OŠ Mislinja. Učenci so zmagovalni naziv osvojili z digitalnim vodnikom za vse generacije z naslovom Vozimo varno in pametno.

Tik za zmagovalci so se uvrstili učenci iz Knežaka, ki so si z vsebinsko bogatimi in skrbno pripravljenimi nalogami prislužili drugo mesto. Petošolci so skozi šolsko leto sodelovali v številnih dejavnostih, s katerimi so nadgrajevali svoje prometno znanje. Iz recikliranih materialov so izdelali model kolesa ter ob tem ponovili, kateri deli sestavljajo obvezno opremo kolesa. Pripravili so tudi literarne prispevke, prometni kviz in spletni priročnik o varnem kolesarjenju. Posebej zanimiva je bila primerjalna analiza prometnih predpisov v Sloveniji in tujini, pri kateri so ugotovili, da je za varnost kolesarjev v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi državami dobro poskrbljeno. Kot nagrado za državne podprvake so si prislužili zaščitne čelade ter aktiven športni dan na velodromu in v bazenih Olimpijskega centra Novo mesto.