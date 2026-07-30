Po 18 letih se je od Sežane poslovil župnik Aleksander Skapin

SEŽANA > Skapin je z julijem končal službo župnika Župnije Sežana, župnijskega upravitelja Župnije Senožeče, dekana Dekanije Sežana in predsednika Kraške območne Karitas ter prevzema vodenje župnij Tolmin in Volče. Srečanje je bilo priložnost za pogled na obdobje, ki ga je zaznamovalo veliko skupnih izzivov, pobud in uresničenih projektov. Z županom sta se dotaknila doseženega, pa tudi nalog, ki ostajajo za prihodnje obdobje. Pogovor je segel od skrbi za kulturno in sakralno dediščino ter infrastrukturo do pomena duhovne oskrbe, povezovanja, medsebojnega razumevanja in dobrega sodelovanja med župnijo, občino ter širšo lokalno skupnostjo. Župan Andrej Sila se je Aleksandru Skapinu zahvalil za odlično sodelovanje, podporo, odzivnost ter predvsem za njegovo skrb za župnijsko občestvo, odprtost in pripravljenost prisluhniti potrebam okolja, v katerem je deloval. Ob slovesu mu je podaril knjigo Sežana – Sonce nad prestolnico Krasa častnega občana Pavla Skrinjarja, kot spomin na kraj, ki je zaznamoval dobršen del njegovega duhovniškega življenja.