Po treh tednih od okvare le odprli trgovino v Podgradu
Mesec dni že traja popravilo pokvarjenega hladilnega in klimatizacijskega sistema trgovine KEA v Podgradu, pa napake še niso odpravili. Namesto tega so trgovino za tri tedne celo zaprli, ogorčeni prebivalci Podgrada in okolice pa so morali po osnovnih nakupih v Obrov ali Ilirsko Bistrico. Včeraj so trgovino spet odprli, vendar le dopoldne in brez blaga v pokvarjenih hladilnikih, šele predvčerajšnjim pa so iz Šentjurja krajevni skupnosti prvič pojasnili, v čem je težava, in se opravičili.
PODGRAD > Pred natanko mesecem dni se je v trgovini KEA v Podgradu pokvaril hladilni in klimatizacijski sistem. Sredi prvega letošnjega toplotnega vala so tako trgovke in kupci ostale brez klime, suhomesnati izdelki, siri in ostali delikatesni izdelki pa brez hlajenja, zaradi česar so morali zavreči vso vsebino dveh velikih hladilnih omar.
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