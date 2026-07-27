Radarji v Postojni bodo aktivni s 1. avgustom

POSTOJNA > Radarji so nameščeni v naselju Dilce (na dveh lokacijah), Velikem Otoku in na Tržaški cesti v Postojni. Trenutno poteka testno delovanje sistema in preverjanje njegovega delovanja, ki se bo končalo čez nekaj dni, 1. avgusta. Po zaključku testnega obdobja bodo stacionarni radarji delujoči in bodo začeli izvajati meritve hitrosti.

Namen uvedbe stacionarnih radarjev je povečati prometno varnost, umiriti promet na območjih z večjim tveganjem zaradi prehitre vožnje ter prispevati k varnejšemu okolju za vse udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje. V Velikem Otoku je pobuda prišla s strani krajanov, ki že dlje časa opozarjajo na problematiko previsokih hitrosti. Tu občina načrtuje tudi ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem ter prehoda za pešce, zato je umirjanje prometa še posebej pomembno za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Na Tržaški cesti je pobudo za umestitev stacionarnega radarja prišla iz občinskega sveta oziroma svetniške skupine Lista za mlade. Tam so tudi omejitev hitrosti z vsega 10 kilometrov na uro dvignili na 20 km/h. To bo po mnenju občine omogočalo bolj učinkovito prometno ureditev ob ohranjanju visoke stopnje varnosti za vse udeležence v prometu.