Razkrit še en del skrivnosti podzemne Reke

SEŽANA > To zahtevno odpravo so organizirali češki jamarji, ki jih je vodil Tomáš Roth. Dejavnost je bila osredotočena na raziskovanje reke Reke v podzemni jami z imenom Jama 1 v Kanjaducah, ki se nahaja v bližini Sežane.

Češka potapljača Radek Nejezchleb in Petr Chmel v jami. Foto: JČr Foto: JČr

Gre za 330 m globoko jamo, na dnu katere so lokalni jamarji iz Jamarskega društva Sežana leta 2003 odkrili strugo podzemne Reke. Leta 2008 so se lokalni potapljači spustili v 20 m dolg prvi pritočni sifon in dosegli razdaljo približno 100 m gorvodno. Šele letos je češkima potapljačema, Radku Nejezchlebu in Petru Chmelu, uspelo prodreti v 400 m dolg in 22 m globok drugi pritočni sifon. Na drugi strani sifona jima je uspelo najti ogromen rov, dolg približno 450 m, na koncu tega pa so raziskali še tretji sifon. Tu so dosegli dolžino približno 200 m in globino 30 m ter raziskovanje zaenkrat končali.

Skupno je bilo gorvodno odkritih približno 800 m podzemnega prostora. Ta odkritja so ustrezno kartirali in dokumentirali. Rov je širok od 30 do 50 m in visok od 20 do 40 m. Ob strani rova teče reka Reka, ki v tem delu buči v številnih brzicah. V rovu je več višjih kaminov, iz katerih se prelivajo kapniški sigasti slapovi. Eno takšnih mest bi lahko odpiralo povezavo z Lipiško jamo, pod katero v bližini poteka novoodkriti rov. To je bil tudi razlog za izbiro imena novega rova: Lipiški rov. Jamar Pavel Kubalek se je po lestvi povzpel do okna kakih 50 m nad Reko in tam našel še okrog 35 m dolg zgornji rov z bogato okrašeno kupolo.

Nadaljnje gorvodno raziskovanje je še vedno velik izziv. Do znane Kačne jame pri Divači naj bi vodila dva domnevna rova - eden z aktivnim tokom dolžine petih kilometrov in drugi poplavni rov v smeri vasi Povir z dolžino 4,5 km. To bo predmet raziskav v naslednjih letih. S temi odkritji je jama Jama 1 v Kanjaducah - z novo dolžino skoraj tri kilometre - zasedla prvo mesto na lestvici najdaljših jam na sežanskem Krasu.

Ta pomemben uspeh je skupno delo več kot 60 udeležencev iz Češke, Slovenije, Slovaške, Madžarske in Nemčije. Logistično podporo je zagotavljalo Jamarsko društvo Sežana in raziskovalcem nudilo prostore pri jami Vilenica. Odprava je potekala julija letos.