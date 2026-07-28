S krtačnim strojem do biotske pestrosti
Suhi kraški travniki sodijo med biotsko najbolj pestra življenjska okolja v Evropi in tudi širše, obenem pa ta izjemen življenjski prostor ogroža zaraščanje kmetijskih zemljišč. V Parku Škocjanske jame si zato prizadevajo za obnovo travnikov in pašnikov, pri tem pa jim bo poslej v veliko pomoč tudi krtačni stroj.
DIVAČA > V parku v okviru kohezijskega projekta Za Kras 2 veliko pozornost namenjajo suhim kraškim travnikom, enim od najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi, ki zaradi zaraščanja vse hitreje izginja. S tem izginjajo tudi številne redke rastline, žuželke in ptice.
Kraško okolje nazaduje
“Populacije vseh varovanih vrst Nature 2000 Kras, ki so vezane na ta življenjski prostor, so v slabem stanju, njihovo stanje pa se celo poslabšuje. Za ohranitev tega izjemnega okolja je nujno ohranjanje obstoječih odprtih površin in ponovno vzpostavljanje travnikov in pašnikov na že zaraščenih površinah. Vzdrževanje obstoječih travniških površin je mogoče s pašo ali s košnjo,” poudarja vodja projekta Alenka Gorjan iz Parka Škocjanske jame.
Če bi želeli vzpostaviti nove odprte površine, je potrebno odstraniti zarast, kar pa je šele prvi korak. Po čiščenju zarasti so gola tla pogosto v nevarnosti vdora tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, zato je pomembno, da imajo na voljo kakovostne lokalne semenske mešanice. Z nakupom krtačnega stroja bo pridobivanje semenskih mešanic suhih kraških travnikov enostavno in učinkovito. Krtačili bodo vrstno pestre travnike, na katerih ni tujerodnih vrst. Semena bodo nato čez poletje posušili in jeseni uporabili za sejanje na odprtih površinah.
Za ustrezno sušenje in shranjevanje semen so v Parku Škocjanske jame uredili tudi semensko banko. “Semenska banka je opremljena z vsem potrebnim za pripravo in shranjevanje semen, od sušilnega stroja, laboratorija z opremo za prebiranje semen, hladilne komore za kratkoročno shranjevanje semen in zmrzovalnika za dolgoročno shranjevanje ter vzgojnega vrta za vzgojo sadik ogroženih vrst. S tema pridobitvama so zapolnili vrzel pri obnovi narave na Krasu, kar nam bo omogočilo mnogo hitrejšo in učinkovitejšo povrnitev ponovno vzpostavljenih travnikov in pašnikov v ugodno stanje,” poudarja Borut Kokalj, naravovarstveni nadzornik v Parku Škocjanske jame.
Primerne semenske mešanice
Pri ukrepih obnove Krasa, različnih ozelenitvah degradiranih površin ali obnovah naravovarstveno vrednih travišč je pomembno uporabiti razmeram prilagojeno, raznovrstno in lokalno pridobljeno semensko mešanico travniških rastlin. “Taka mešanica za razliko od komercialnih omogoča hitrejše oblikovanje tipično kraške, na dolgi rok odporne traviščne združbe, ki preprečuje erozijo tal zaradi vode in vetra, zmanjšuje vdor invazivnim rastlinam in omogoča preživetje na rastline vezanim živalim Krasa,” pomen lokalno pridobljene semenske mešanice pri obnovi travišč izpostavlja botanik dr. Klemen Eler iz Biotehniške fakultete.
Krtačenje travišč v času zrelosti semen je ugodna rešitev, saj omogoča nabiranje večjih količin semena. Z ločevanjem frakcij semen po času lahko sejejo mešanice, kjer prevladujejo trave, ali pa take, v katerih je več cvetočih zeli, odvisno od ciljev, ki jih zasledujejo.
Novo pridobitev pozdravljajo tudi v Kmetijsko gozdarskem zavodu. “Ker so na Krasu zelo specifične rastne razmere, je dosejevanje komercialnih trav na očiščenih površinah kot tudi na absolutnih travnatih površinah in na površinah po požarih zelo vprašljivo oz. manj uspešno. Zato je odločitev za nakup krtačnega stroja zelo pohvalna,” poudarja Ida Štoka, kmetijska svetovalka na KGZS.