Sežanska občina pridobila gradbeno dovoljenje za satelitski urgentni center

Tako naj bi bil videti sežanski satelitski urgentni center

SEŽANA > Občinska prostorska ureditev v prvi fazi gradnje predvideva umestitev satelitskega urgentnega centra, v nadstropju bo sklop ambulant družinske medicine Zdravstvenega doma Sežana, uredili pa bodo tudi parkirišče z 41 parkirnimi mesti, je povedala sežanska podžupanja Vanja Jelen.

Gre za pilotni projekt celostnega povezovanja primarne, sekundarne in urgentne zdravstvene dejavnosti na enem mestu, ki bo dolgoročno izboljšal dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene oskrbe za prebivalce Sežane in širše regije. To je sicer eden največjih razvojnih projektov Občine Sežana v prihodnjih letih.

Sežanska občina je po temeljiti analizi ustreznih lokacij določila, da bosta satelitski urgentni center in nov zdravstveni dom stala v neposredni bližini bolnišnice Sežana. Vse tri zdravstvene ustanove bodo tudi medsebojno povezali.

Projekt bo potekal v več fazah; prva je državna investicija v satelitski urgentni center, ki mora biti zaradi pridobljenih evropskih sredstev zaključena do konca prihodnjega leta. V drugi fazi bodo nato zgradili dva stolpiča, v katerih bosta umeščena prizidek bolnišnice in nov zdravstveni dom z garažno hišo. V tretji fazi pa bodo vse tri stavbe povezali v zdravstveni center.

Vrednost ureditve satelitskega urgentnega centra, za katerega bo sredstva v celoti zagotovilo ministrstvo za zdravje, je ocenjena na 3,5 milijona evrov, celotna investicija, skupaj z bolnišničnim prizidkom in novim zdravstvenim domom, pa je vredna 32 milijonov evrov.