Sežanska občina želi spodbuditi turizem tudi s posebnimi vavčerji

SEŽANA > Turistični vavčerji ali po naše napotnice so namenjeni gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju sežanske občine. Z njimi lahko ob obisku izbranih znamenitosti in doživetij uveljavljajo 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Preostali del cene storitve oziroma doživetja poravna gost.

Nedavno so prioravili srečanje z nastanitvenimi ponudniki, na katerem so bili predstavljeni namen in način delovanja turističnih vavčerjev, financiranje sistema iz sredstev turistične takse ter način njihove razdelitve ponudnikom nastanitev. Z uvedbo turističnih vavčerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Eden od glavnih ciljev je goste povabiti tudi v manj obiskane dele občine ter okrepiti povezovanje med nastanitvenimi ponudniki, kulturnimi ustanovami, znamenitostmi in lokalnimi doživetji.

V sistem turističnih vavčerjev je trenutno vključenih osem znamenitosti, ustanov in doživetij: Spominska soba Srečka Kosovela, V korak s Kosovelom - urbani literarni sprehod, Kosovelova domačija, Vojaški muzej Tabor Lokev, Kobilarna Lipica, Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso, Kosovelov dom Sežana, Pravljično-doživljajska pot Zlati čoln.

Turistični vavčerji so začeli veljati 21. julija, unovčiti pa jih bo mogoče do 31. decembra letos. Vsak vavčer velja za posamezno storitev oziroma enkratni obisk po veljavnem ceniku in ga je mogoče unovčiti le enkrat.

S turističnimi vavčerji želi občina gostom približati bogastvo kraške kulturne, naravne in doživljajske ponudbe ter jih povabiti, da med bivanjem odkrijejo še več posebnosti prostora - od poezije Srečka Kosovela, kraških vrtov, muzejskih zgodb in kulturnih večerov do lipicancev, pravljičnih poti in drugih doživetij, ki Kras delajo tako edinstven.