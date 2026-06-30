Sežanski gasilci dobili novo vozilo, sledi še dom

Na slovesnosti so poleg začetka gradnje obeležili tudi prevzem novega vozila.

SEŽANA • Občina Sežana je začetek gradnje obeležila včeraj s položitvijo temeljnega kamna. Projekt predstavlja pomemben korak za Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, ki na lastne operativne prostore in garaže čaka vse od leta 1994, ko je občina takratni objekt prevzela v svojo last in gasilce začasno preselila v prostore nekdanje vojašnice.

Nov gasilski dom v velikosti 746 kvadratnih metrov bo obsegal pritličje in prvo nadstropje ter ponujal prostor za shranjevanje opreme, dežurno sobo, garderobe in klubski prostor s predavalnico. V njem bo svoje prostore našel tudi lokalni radioklub. Gradbena dela, ki jih je prevzela Komunala Sežana, bodo trajala predvidoma do konca leta 2027. Občina bo 2,6 milijona evrov vredno naložbo financirala izključno iz lastnega proračuna.

Občina Sežana je začetek gradnje obeležila včeraj s položitvijo temeljnega kamna. Foto: Facebook/občina Sežana Foto: Facebook/občina Sežana

Dom bodo nadgradili v gasilsko-varstveni center

Župan občine Sežana Andrej Sila v projektu vidi uresničitev dolgoletne obljube gasilcem in pomembno okrepitev celotnega sistema zaščite in reševanja v eni izmed najbolj požarno ogroženih regij v državi.

“Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Sežana predstavlja prvo fazo, v naslednji fazi se v tem kompleksu dograjuje tudi skladiščni center za Rdeči križ, Karitas in Civilno zaščito. S tem bi zaključili ta gasilsko-varstveni center, v katerem bodo prostovoljni in poklicni gasilci, Civilna zaščita, radioamaterji ter del nacionalne sheme izobraževalnega sistema gasilcev,” je pojasnil.

Župan ob tem poudarja, da s tem projektom občina celostno rešuje gasilsko infrastrukturo, saj so imela vsa ostala prostovoljna gasilska društva v sežanski občini svoje prostore že doslej zagotovljene.

Sežanska občina in tamkajšnje Prostovoljno gasilsko društvo sta včeraj slovesno zaznamovala začetek gradnje novega gasilskega doma. Foto: Facebook/občina Sežana Foto: Facebook/občina Sežana

“Vse občine tega kraškega dela vlagamo znatna sredstva v opremo in je prav, da je oprema varno shranjena. Ljudje, ki se prostovoljno razdajajo v primerih nesreč, morajo imeti urejen sistem, kjer se lahko preoblečejo, umijejo in varno spravijo svojo opremo,” je še dodal župan in hkrati izpostavil močan pomen čezmejnega sodelovanja z italijanskimi gasilci, saj gozdni požari na Krasu ne poznajo meja.

Prostovoljni gasilci, ki letno opravijo približno 75 intervencij, so na včerajšnji slovesnosti poleg začetka gradnje obeležili tudi prevzem novega vozila. Gasilsko vozilo za prevoz moštva in logistično podporo z devetimi sedeži stane občino nekaj manj kot 50.000 evrov. S tem nakupom, ki ga je sežanska občina financirala iz sredstev požarne takse, lokalno gasilsko društvo zaokrožuje desetletje postopne posodobitve celotnega voznega parka.