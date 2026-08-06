Šolske prostore zavzemajo mojstri

POSTOJNA, PRESTRANEK > Najobsežnejša investicija teče na Osnovni šoli (OŠ) Antona Globočnika, saj se lotevajo najstarejšega dela šole, ki že približno štiri desetletja ni bil celovito prenovljen. “Prostori so bili že močno dotrajani in niso več ustrezali današnjim potrebam. Obnovili bomo dve učilnici z delavnicama in pripadajoče kabinete, posodobili električne inštalacije ter prostore funkcionalno prilagodili sodobnemu pouku,” je pojasnil višji svetovalec za komunalne dejavnosti Robert Tornič. Vrednost del znaša približno 250.000 evrov, financirana pa bo iz občinskega proračuna. Ker se bodo dela začela šele po podpisu pogodbe z izvajalcem, do začetka novega šolskega leta še ne bodo zaključena, končana bodo predvidoma v septembru.

Pomembna naložba poteka tudi na OŠ Miroslava Vilharja, kjer obnavljajo parket v športni dvorani, dotrajane izvlečne tribune pa zamenjujejo z novimi električno pomičnimi. Parket bodo deloma zamenjali, deloma obnovili z brušenjem, lakiranjem in novimi označbami. Za dela bodo odšteli nekaj več kot 200 tisočakov. Po Torničevih besedah bo večina del zaključena do septembra, z montažo novih tribun pa se bodo ukvarjali predvidoma še ob koncih tedna v septembru, da bi pouk lahko potekal nemoteno. Dela bosta sofinancirala ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za šport.

V počitniškem času bodo obnovili tudi igralnico v vrtcu v Studenem, izvedli bodo sanacijo prostorov zaradi težav z vlago, uredili prezračevanje ter opravili pleskarska dela in manjše posege na električnih inštalacijah.

Poleg večjih investicij bodo tudi letos poskrbeli za številna redna vzdrževalna dela. Med drugim bodo prepleskali prostore vrtca v Gregorčičevem drevoredu, na OŠ Miroslava Vilharja obnovili parket v treh učilnicah, v Bukovju sanirali kuhinjo in shrambo. Manjša vzdrževalna dela izvajajo tudi na drugih šolah in v vrtcih v občini.

Medtem pa na OŠ Prestranek že izvajajo pripravljalna dela za gradnjo prizidka k šoli. Trenutno potekajo izkopi, sledila bodo temeljenje in betonska dela. Investicija je vredna 1,7 milijona evrov, 652 tisoč evrov bo primaknilo resorno ministrstvo. Dela bodo predvidoma končana nasednje poletje.