Na zaključku programa Biznis in PIP 2026 podelili kar tri nagrade

ILIRSKA BISTRICA • Program je letos uspešno končalo 14 podjetniških ekip iz petih občin regije, ki so v zadnjih treh mesecih svoje ideje razvijale s pomočjo strokovnih mentorjev, delavnic in individualnih svetovanj. Med raznolikimi podjetniškimi zgodbami so bile zastopane ideje s področij trajnostnega razvoja, prehrane, turizma, dobrega počutja, integracije skupnosti, lesarstva, mobilnosti in izobraževanja. O nagrajencih je odločala strokovna komisija, ki je ocenjevala inovativnost, tržni potencial, izvedljivost poslovnega modela ter možnosti za rast in razvoj podjetniških idej.

Naziv najbolj perspektivne podjetniške ideje 2026 je prejela ideja PetHero iz Cerknice. Ustanovitelja Maša Klammer in Mart Kregar razvijata funkcionalna prehranska dopolnila za pse, ustvarjena v sodelovanju z veterinarji, z jasnim ciljem izboljšati kakovost življenja hišnih ljubljenčkov, ki se srečujejo s težavo gibljivosti sklepov.

Nagrado za najbolj inovativno podjetniško idejo 2026 je prejela ideja Oddklop iz Ilirske Bistrice. Podjetnici Jožica Ujčič in Tina Mentol Ujčič razvijata inovativno znamko funkcionalnih “techwear” nogavic, ki združujejo zaščito pred klopi in komarji, kompresijsko podporo ter sodoben slovenski oblikovalski pristop.

Posebna nagrada za podjetniško idejo z najboljšim lokalnim potencialom je letos odšla v Postojno. Prejela jo je ideja Experiment - RazisKAVArna, za katero stojita Anita Bajc in Matej Martel Režek. Koncept združuje kulturo specialty kave, izobraževanje in družabno doživetje ter odpira nove možnosti za razvoj lokalne podjetniške in turistične ponudbe.

Nagrado občinstva je prejela ideja Notranjska kuhna, za katero stoji Florjan Žnidaršič. S konceptom kakovostnih malic “za s sabo,” pripravljenih iz svežih lokalnih in slovenskih sestavin, je predstavil prepričljivo rešitev za ljudi v hitrem tempu življenja, ki želijo hiter, zdrav in uravnotežen obrok.

Program Biznis in PIP nastaja v sodelovanju z občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.