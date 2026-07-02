Trnje: konec gradnje komunalne infrastrukture in nov asfalt

TRNJE > V okviru 15-mesečne gradnje je bilo vgrajenih skoraj štiri kilometre kanalizacijskih cevi, 1,5 km vodovoda, dve črpališči, izvedla se je predinstalacija za novo javno razsvetljavo optično omrežje. Zaradi izjemno velike gostote pozidave se je v osrednjem delu naselja v celoti obnovilo asfaltne površine in obnovila se je tudi skoraj dvokilometrska cestna povezava z Pivko.

Hkrati je Elektro Primorska zgradilo novo trafo postajo in pred instalacijo za podzemno elektro-energetsko omrežje.

Celotna vrednost gradnje je znašala 2.376.246,92 evra. Denar v okviru Načrta za okrevanje in odpornost je bil v celoti porabljen. Iz programa na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture je bilo iz evropskih sredstve namenjenih 945.485,18 evra. Ostala sredstva je občina zagotovila iz proračuna iz namenskih sredstev koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem in namenskega zadolževanja.

Izvajalec del je bil CPK d.d., gradnjo je izvedel s partnerjem GP KRK d.d. iz Krka ter nominiranimi podizvajalci.

Na občini so zapisali, da gre za pomembno investicijo v trajnostno in sodobno infrastrukturo, ki bo izboljšala kakovost bivanja prebivalcev ter prispevala k varstvu okolja.