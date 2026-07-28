Uspešne mlade balinarke povirskega Brinja

POVIR • Ob turnirju kar 18 moških ekip, ki so se pomerili na baliniščih v Povirju, Majcnih, Gorenjah pri Divači in Plešivici, so pripravili tudi tradicionalni turnir ženskih ekip. Poudariti velja, da so v klubu, ki šteje 70 članov, ženske balinarske ekipe v lanskem letu slavile 40. obletnico delovanja.

Tudi tokrat je v Povir, Plešivico in Gorenje prišlo devet ženskih ekip, ki so polfinale in finalni del tekmovanja zaradi visoke vročine skrajšale na pol ure. Zmagala je mlada domača ekipa BK Brinj 3 pred Razvojnim združenjem Repentabor in drugo ekipo BK Povir, četrto mesto pa je zasedla ekipa BK Izola (na fotografiji).

Pokale je podelila Majda Kariž, ki se je zahvalila vsem sponzorjem in donatorjem ter sodelujočim ekipam v upanju, da se prihodnje leto zopet vidijo. •