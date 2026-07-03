V Dutovljah se začenja Gin & Brin festival

DUTOVLJE > Na festivalu bo danes sodelovalo sedem destilarjev, v soboto pa devet. Med njimi bo tudi en pridelovalec brinjevca, je povedala Katja Gabrijelčič iz Društva Na placu.

Z delavnicami morali poskrbeti tudi za otroke

Letošnja novost festivala je dodaten program za otroke, saj so organizatorji ugotovili, da prihajajo v Dutovlje celotne družine, zato so morali z delavnicami poskrbeti tudi za otroke.

Namen festivala, ki ga v Dutovljah pripravljajo od leta 2017, je širjenje kulture uživanja gina in ozaveščanje obiskovalcev o njegovi zgodovini, o tradiciji brinjevca ter nenazadnje ponuditi priložnost slovenskim in tujim odličnim craft destilarjem teh dveh pijač, da predstavijo svoje izdelke širši javnosti.

Destilacije žganih pijač se dandanes lotevajo predvsem ljubitelji, nekaj je tudi takih, ki imajo izdelavo žganih pijač za dopolnilno dejavnost na kmetiji. "Predvsem destilacija gina je dobra vstopna točka v ta svet žganih pijač, saj je pri njej osnova čist alkohol, destilar sam ne opravlja fermentacije, pač pa se bolj igra z okusi ter z dodajanjem različnih aromatov in zelišč," je pojasnila Gabrijelčič.

Za izdelovalce je brinja še vedno premalo

Brinja je na Krasu sicer še precej, vendar ga je za izdelovalce brinjevca še vedno premalo. Zato morajo brinove jagode celo uvažati. Predvsem pa je obiranje brinovih jagod težko in zelo naporno.

V sklopu festivala Gin & Brin so organizatorji tudi letos pripravili ocenjevanje ginov in brinjevcev. Na ocenjevanje se je letos prijavilo 37 vzorcev, med katerimi je bilo pet brinjevcev.

"Ocenjevanje smo začeli pripravljati zato, ker je bil naš namen, da nekaj prispevamo k izboljšanju kakovosti destilatov, ki so na slovenskem trgu. Mislim, da nam je skozi leta tudi uspelo," je še dejala. Letos med prispelimi žganimi pijačami ni bilo nobene, ki bi imela kakšno večjo napako, pač pa so bile vse zelo kakovostne, je dodala.

Tako so štirim ocenjevanim vzorcem podelili zlate medalje, precej je bilo srebrnih priznanj. Na ocenjevanje se sicer prijavljajo tako mali destilarji kot večje destilarne, letos prihajajo iz Slovenije in zamejstva v Italiji.

V Sloveniji je sicer več destilarjev, ki so znani in priznani tudi svetovnem merilu. "Tudi njih smo imeli na našem ocenjevanju in zelo smo počaščeni, saj so bili zelo dobro ocenjeni," se je še pohvalila Gabrijelčič.