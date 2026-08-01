V Kobilarni Lipica s pozitivno oceno poletne sezone

LIPICA > "To je za okoli deset odstotkov več kot v lanskem juliju," je povedala Vošinek Pucer in dodala, da Hotel Maestoso beleži visoko zasedenost in izrazito rast števila predvsem individualnih gostov. Podobno rast pričakujejo tudi avgusta, pri čemer upajo, da vreme ne bo prevroče. "Vedeti je treba, da je trend individualnih gostov, da rezervirajo destinacijo za svoje počitnikovanje v zadnjem trenutku," je dodala.

Po njeni oceni je k večjemu zanimanju za obisk Kobilarne Lipica morda prispevalo tudi to, da so letos prvič preko celega poletja pripravili vsakodnevno bogat program doživetij. Ta vključuje interaktivni program Spoznaj lipicanca in vsakodnevne delavnice s poniji. Do 23. avgusta bo program predstav Lipiške jahalne šole mogoče videti tudi ob sobotah, ki so skupaj z nedeljskimi, torkovimi in petkovimi predstavami na sporedu v klimatizirani jahalnici.

"Obetamo si nadaljevanje dobrega obiska nato tudi v septembru in oktobru, ko pripravljamo v Lipici več dogodkov," je še povedala direktorica Kobilarne Lipica. Osrednji bo Dan lipicanca, ki bo potekaj 6. septembra. Letos bo organizirana tudi prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo 12. septembra. Na sporedu bosta še dve konjeniški tekmovanji, načrtovanih je tudi veliko poslovnih dogodkov, kongresov in srečanj,

Obenem pa v Kobilarni Lipica opozarjajo tudi na jubilej Hotela Maestoso, ki praznuje peto obletnico delovanja v prenovljeni podobi.