V Postojni župansko kandidaturo doslej napovedal le sedanji župan

POSTOJNA > Med nalogami za morebitni nov mandat je Marentič za STA navedel, da želi predvsem nadaljevati večje projekte v občini, veliko energije pa bo potrebno vložiti v gradnjo in prenovo cestne infrastrukture. Med prednostnimi cilji je tako naštel gradnjo obvoznice ter ureditev drugega izvoza z avtoceste na vzhodnem delu Postojne.

V prihodnjih štirih letih bosta med večjimi projekti tudi priprava državnih prostorskih načrtov za avtocestni odsek Postojna - Jelšane in železniške proge med Ljubljano in Divačo. Predvsem napovedana trasa slednje je med v občini naletela na kritike, saj bi po načrtih zaradi njene gradnje porušili okoli 10 stanovanjskih hiš, prečkala pa bi tudi območje, kjer je zasebnik želel postaviti rastlinjake za gojenje zelenjave.

Še naprej bi se pogajal glede Počka

Z državo se bo postojnska občina še naprej pogajala glede vplivov vojaškega vadišča na Počku. Na občinskem referendumu leta 2020 so občani izglasovali zahtevo po zaprtju Počka, ki mu poleg hrupa očitajo tudi, da ogroža vodne vire, vendar je država pripravila državni prostorski načrt za to območje, ki želja Postojnčanov ne upošteva.

Marentič je šele tretji postojnski župan po Josipu Bajcu in Jerneju Verbiču. Ob njegovi prvi kandidaturi leta 2014, ko je nastopil s podporo neodvisne liste Mi znamo, se je za županski stolček potegovalo še pet kandidatov, med njimi tedanji župan Verbič.

V prvem krogu so takrat volilci Verbiču namenili 44 odstotkov glasov, Marentič pa jih je dobil 29 odstotkov. V drugem krogu pa je bil Marentič izvoljen za župana z zgolj enim glasom prednosti. Na prejšnjih volitvah pred štirimi leti pa je bil Marentič edini kandidat in je bil tako izvoljen v prvem krogu.

Aktualni 23-članski občinski svet v Postojni sestavljajo štirje svetniki županove liste Mi znamo, prav toliko jih ima Lista Krajevnih skupnosti Poper, za podeželje in mesto, po trije svetniki so z Liste Tek za napredek, Liste za mlade in SDS ter po en svetnik iz vrst SD, NSi in Gibanje Svoboda. Slednji so imeli po volitvah tri člane občinskega sveta, a dva zdaj delujeta kot samostojna svetnika. Eden od trenutno treh samostojnih svetnikov pa je bil prvotno izvoljen na listi SDS.