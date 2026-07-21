V Sežani se obeta več dreves in ozelenitev

SEŽANA • Najprej je bila predstavljena dolgoročna vizija preobrazbe Sežane v povezano, zeleno, podnebno odporno in človeku prijazno mesto. Prenova parkov temelji na treh medsebojno povezanih krakih. Gre za zeleni krak, ki poteka od Parka na Lenivcu mimo bolnišnice do Parka pri starem gradu, za izobraževalno-rekreacijski krak, umeščen v središče mesta, v okolico Parka pri starem gradu ter za kulturni krak, ki vodi proti parku pri Vinakrasu in sejmišču prek Kosovelove in Bazoviške ceste.

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