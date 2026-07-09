V Vseslovenskem centru za velike požare v Sežani usposobili prvih tisoč gasilcev

SEŽANA > Uprava za zaščito in reševanje je center, ki ga je končala lani, zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov in hitrejši odziv na ogroženem kraškem območju. Upravljavci so namreč želeli vzpostaviti osrednje slovensko stičišče za usposabljanje in pripravljenost operativnih gasilcev.

Za novi objekt z učilnicami in sejnimi sobami so odšteli skoraj tri milijone evrov, pri tem pa so več kot polovico denarja črpali iz evropskih skladov. Center so opremili tudi z garažo, kjer so tri specialna gasilska vozila ter štiri prikolice z opremo za reševanje na najtežjih terenih in opremo za kopensko podporo zračnim silam.

Center je že v prvih mesecih dokazal svojo vrednost, trdijo na upravi. Inštruktorji so do konca maja usposobili več kot tisoč domačih gasilcev. Za programe, ki so vključevali učenje tehnik z motorno žago in vaje gašenja z letali, je uprava porabila 60.000 evrov.

Poleg tega je sežansko stičišče preseglo državne meje in utrdilo vlogo Slovenije kot zanesljivega regionalnega partnerja, so poudarili na upravi. Slovenski strokovnjaki so namreč izobrazili še 34 gasilcev iz Severne Makedonije in izpeljali mednarodno delavnico, ki je pritegnila reševalce iz Srbije, Romunije, Severne Makedonije, Bolgarije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Albanije.

“V centru pospešeno opremljamo objekt z dodatno opremo za koordinacijo odziva v primeru velikih požarov in urejamo prostore za skladiščenje specialne opreme. Vzporedno vodimo tudi postopke javnih naročil za nakup več specialnih vozil,” so še pojasnili predstavniki uprave za zaščito in reševanje.

Poleg tega urejajo dokumentacijo za gradnjo velikega vadbenega poligona, ki bo gasilcem omogočal vaje z lestvami, vrvnimi tehnikami in reševanjem z višin.

Celotno območje v Sežani s tem postaja enotno središče varnosti in znanja, so še poudarili. Predstavniki sežanske občine in lokalnega prostovoljnega gasilskega društva so namreč konec junija ob državnem centru položili temeljni kamen še za povsem nov lokalni gasilski dom. Občina Sežana je projekt začela pripravljati leta 2017, saj so prostovoljni gasilci na lastne prostore čakali vse od leta 1994.