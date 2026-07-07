Začenja se gradnja športnega centra Trnovo

ILIRSKA BISTRICA > Obsežna prenova in nadgradnja trnovskega stadiona v sodobni športni center bo v prvi fazi obsegala gradnjo 400-metrske šeststezne atletske steze iz tartana, ureditev prostora za skok v daljino in troskok, nogometnega igrišča z umetno travo (100×65 metrov), igrišča za odbojko na mivki, gradnjo celotne komunalne infrastrukture (odvodnjavanja, vodovoda, razsvetljave, električnih instalacij) ter urejanje terena in dostopne poti.

Podpis pogodbe, z leve Gregor Kovačič, Miloš Junkar in Miha Majerle. Foto: Občina Ilirska Bistrica Foto: Občina Ilirska Bistrica

Po štirih desetletjih

Atletska infrastruktura, ki jo ima občina Ilirska Bistrica, je še iz časov Jugoslavije, resne volje in vlaganj v to infrastrukturo zadnjih 40 let ni bilo. “Atletika je bazični šport tudi za šole, ne le za športnike,” potrebo po ureditvi sodobnega športnega centra utemeljuje župan Gregor Kovačič.

Vrednost del, ki jih bo izvedla družba FS Group, je 2,9 milijona evrov z vključenim DDV. Gre za veliko investicijo, za katero pa je občina na več razpisih pridobila nezanemarljiv delež nepovratnih sredstev. Občina je bila spomladi uspešna na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kjer je pridobila pol milijona nepovratnega denarja, 40.000 evrov bo za gradnjo stadiona namenila Nogometna zveza Slovenije, skupni znesek je pred dnevi povečala še odločitev Fundacije za šport, ki bo projekt podprla s 85.000 evri.

Smiselna odločitev za umetno travo

Miloš Junkar iz FS Group napoveduje, da bodo s pripravami na dela začeli takoj, želijo pa si jih čim prej tudi končati, saj predvsem namestitev umetne trave zahteva dobre vremenske razmere, ki so zagotovljene v toplejših mesecih. “Gre za velik projekt in materiale, ki se vgrajujejo za 15 in več let, zato morajo biti dela opravljena kakovostno, v skladu z vsemi standardi in ob primernih pogojih,” je poudaril. Pohvalil je odločitev občine, da po posvetu z domačim nogometnim društvom nogometno igrišče opremi z umetno travo. Takšno igrišče omogoča vadbo v vseh letnih časih in vremenskih pogojih, njegovo vzdrževanje pa je neprimerno cenejše, kot bi bilo vzdrževanje igrišča z naravno travo.

Družba FS Group je specializirana za prenovo in opremljanje prav takšnih objektov, kot je bistriški stadion, še posebej pa za gradnjo igrišč z umetno travo. “Večino velikih nogometnih igrišč v Sloveniji smo zgradili mi in v veliko veselje nam je, da smo dobili tudi projekt v Ilirski Bistrici,” je povedal Junkar. Njihovo podjetje sicer namešča tudi naravno travo.

Občina načrtuje tudi drugo fazo urejanja športnega centra. Ta bo zajemala še ureditev pomožnega nogometnega igrišča, servisnih objektov, tribun in parkirišč.