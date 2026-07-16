Zdaj prenavljajo prostore šole

ILIRSKA BISTRICA • Na lokaciji Osnovne šole Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici pospešeno poteka gradnja novega trakta šole in telovadnice, slab teden po tistem, ko so učenci odšli na zaslužene počitnice, pa se je začela še prenova obstoječih šolskih prostorov. V preteklih mesecih so izvajalci zaključili več pomembnih gradbenih faz, tako da so pred nekaj dnevi lahko že umaknili visoki žerjav, ki je zadnje mesece določal veduto tega dela mesta.

Postavljena je lesena konstrukcija prizidka, vgrajena so okna in aluminijasto stavbno pohištvo, zaključena je izvedba strehe in hidroizolacije. Na in v objektu potekajo zaključna gradbena in obrtniška dela, med drugim izdelava estrihov, fasade, montaža mavčnokartonskih sten ter izvedba strojnih in elektroinštalacij. Urejena je zunanja fekalna in meteorna kanalizacija, v obstoječem delu šole pa so se začela rušitvena in prilagoditvena dela za povezavo starega in novega dela objekta.

Osnova OŠ Dragotina Ketteja je bila prva osnovna šola, ki je bila zgrajena v Ilirski Bistrici, leta 2024 je praznovala 60-letnico obstoja. Pospopje je pred prenovo merilo 2068 kvadratnih metrov. Novi trakt in telovadnica bosta površino povečala za dodatnih 2930 kvadratnih metrov, ob tem pa bo prenovljenih še 917 kvadratnih metrov obstoječih prostorov šole. •