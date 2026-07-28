AAG za prenovo prostorskega načrta primorsko-notranjske regije

LJUBLJANA > "Pitna voda ni gospodarska dobrina, ampak temeljna človekova pravica. Noben razvojni projekt ne sme ogroziti strateških vodnih virov, od katerih je odvisno zdravje sedanjih in prihodnjih generacij," so v sporočilu za javnost zapisali v okoljski organizaciji Alpe Adria Green (AAG).

Na kaj opozarjajo?

Organizacija med drugim opozarja na nezadostno varovanje območij Natura 2000, ekoloških koridorjev ter življenjskih prostorov velikih zveri in drugih zavarovanih vrst. "Prav tako dokumenti ne namenjajo dovolj pozornosti prilagajanju podnebnim spremembam, ohranjanju krajine ter zaščiti kraških vodonosnikov," so ocenili.

V okviru javne razprave, ki se izteče 31. julija, so na osnutek regionalnega prostorskega plana primorsko-notranjske regije ter pripadajoče okoljsko poročilo podali več pripomb, pri čemer se jih več nanaša tudi na vpliv vojaških dejavnosti na območjih Poček in Bloška Polica.

V AAG menijo, da obstoječe rešitve ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad vplivi vojaških dejavnosti na vode, tla in naravo ter predlaga vzpostavitev neodvisnega in javnega sistema monitoringa, ki bi omogočal sprotno spremljanje kakovosti podzemnih voda, tal in hrupa.

Poleg tega organizacija opozarja, da okoljsko poročilo nima zadostnih strokovnih podlag. Manjkajo podrobni hidrogeološki modeli, analize širjenja onesnaženja, scenariji podnebnih sprememb, celovite presoje kumulativnih vplivov ter jasno opredeljen program spremljanja stanja okolja. Brez teh analiz po mnenju AAG ni mogoče odgovorno odločati o prostorskem razvoju regije.

"Primorsko-notranjska regija je ena najbolj ohranjenih pokrajin v Sloveniji"

Pripravljalce regionalnega prostorskega plana pozivajo, da pred nadaljevanjem postopka bistveno dopolnijo prostorski akt, okoljsko poročilo in strokovne podlage ter zagotovijo višjo raven varstva okolja in narave.

"Primorsko-notranjska regija je ena najbolj ohranjenih pokrajin v Sloveniji. Odločitev, ki bo sprejeta danes, bo določala kakovost življenja prihodnjih generacij. Ko izgubimo čisto pitno vodo ali uničimo občutljive kraške ekosisteme, poti nazaj ni," so opozorili.