(ANALIZA) Vlada s serijo ukrepov stopnjuje ideološko polarizacijo v državi

Napovedi političnega vrha, da vlado prevzema razvojna koalicija, so se že na začetku mandata znašle na trhlih temeljih, saj barvo in vonj vladajoči zasedbi dajejo predvsem ideološko-simbolne poteze, ki razburjajo del javnosti. Po sprejemu interventnega zakona, ki prinaša predvsem več denarja za najbogatejši sloj družbe, je koalicija odprla boj s sindikati in med prvimi ukrepi določila, da morajo biti vse žrtve druge svetovne vojne pokopane na Žalah. Stranka Resnica medtem predlaga zakonsko prepoved izobešanja zastav tujih držav, gibanj in društev na pročeljih uradnih institucij, predsednik vlade Janez Janša bi v himno vključil še drugo kitico Zdravljice. Vlada je od svojega nastanka zelo aktivna glede politične podpore Izraelu – premier je po pisanju časnika Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, česar doslej ni storila nobena država EU, prav tako želi zamrzniti priznanje Palestine kot samostojne in neodvisne države. Številni ukrepi proti Izraelu so medtem že umaknjeni, po dvajsetih minutah od prisege vlade v parlamentu so z vladne stavbe sneli palestinsko zastavo, Izrael pa se pripravlja na odprtje veleposlaništva v Ljubljani.

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