Arso včeraj izmeril julijske temperaturne rekorde: v Dolenjah pri Ajdovščini 40 stopinj Celzija, v Podnanosu malenkost manj

Dolenjam je sledil Podnanos, kjer so včeraj izmerili 39,6 stopinj Celzija.

SLOVENIJA > Po podatkih, ki jih je Arso objavil na družbenih omrežjih, je bila tako najvišja julijska rekordna temperatura izmerjena v Dolenjah, sledili so Podnanos (39,6 stopinj Celzija), Škocjan (38,9 stopinje Celzija), Bilje (38,7 stopinje Celzija) in Idrija (38,4 stopinje Celzija).

Julijski temperaturni rekord so izmerili tudi v Ljubljani, kjer se je živo srebro povzpelo na 38,1 stopinje Celzija. Nova julijska rekordna temperatura je bila med drugim zaznana še na Cerkniškem jezeru (36,8 stopinje Celzija).

Na 15 od skupno 28 postaj so vremenoslovci izmerili tudi absolutne temperaturne rekorde. Med temi je že omenjen temperaturni rekord v Dolenjah pri Ajdovščini. Sledijo Škocjan - Divača (38,9 stopinje Celzija), Idrija (38,4 stopinje Celzija), Vedrijan (38,4 stopinje Celzija), Ilirska Bistrica - Koseze (37,7 stopinje Celzija), Cerkniško jezero, Postojna (36,7 stopinje Celzija), Zadlog (35,1 stopinje Celzija) in Bukovski Vrh (33,5 stopinje Celzija).

Na seznam postaj z absolutnimi temperaturnimi rekordi so se uvrstili tudi Slavnik (33 stopinj Celzija), Zgornja Sorica (32,7 stopinje Celzija), Otlica (32,6 stopinje Celzija), Sviščaki (32 stopinj Celzija), Predel (29,7 stopinje Celzija) in Blegoš (29,1 stopinje Celzija).

Trenutni tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna, obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, so v petek napovedali na Arsu. Izdali so tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo.

Po podatkih portala Neurje.si obstaja realna možnost, da bo v torek ali sredo padel nov absolutni temperaturni rekord na ravni države oziroma mu bomo po trenutnih izračunih zelo blizu. Trenutni slovenski rekord sicer znaša 40,8 stopinje Celzija, izmerjen pa je bil 8. avgusta 2013 na meteorološki postaji Cerklje ob Krki.