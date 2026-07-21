Arso za Primorsko izdal oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht

SLOVENIJA > Kot je Arso objavil na družbenem omrežju facebook, sreda prinaša prehodno umiritev in razjasnitev, a že v četrtek bo nova vremenska motnja. Ta prehod se ne bo dosti razlikoval od torkovega.

Prek območja Alp bo v višinah proti jugu prodrl hladen in nestabilen zrak, ki bo predvsem nad severnim Sredozemljem povzročil dokaj močne nevihte. Krajevna neurja sicer že nekaj zaporednih dni pestijo območje Padske nižine, Istre in Kvarnerja. Tudi danes bodo tam nevihte predvidoma najmočnejše. Nevihte bodo popoldne od severozahoda zajele tudi večji del Slovenije.

V noči na petek nas bo preplavil najhladnejši zrak, zato bo tako petkovo kot tudi sobotno jutro zelo sveže s temperaturo med le sedem in 13 stopinj Celzija. Sicer bosta petek in sobota sončna, v petek popoldne se bo segrelo do 26, v soboto pa že do 29 stopinj. Pooblačitev s plohami in nevihtami ter novo osvežitvijo pa lahko pričakujemo že v nedeljo, so še napovedali.

V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.