Behin: Ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112

LJUBLJANA > Kot je na novinarski konferenci dejal Behin, so vremenske razmere in stanje vegetacije takšne, da so morali razglasiti veliko požarno ogroženost. Ta z današnjim dnem velja za vso Slovenijo, na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko pa od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, kar je najvišja stopnja požarne ogroženosti.

Po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na prostih površinah

V času velike požarne ogroženosti ogroženosti je po Behinovih besedah po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na prostih površinah. "Niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj," je poudaril. Ker je stopnja požarne ogroženosti zelo velika pa so v naravnih okoljih prepovedana določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Že iskra je dovolj, da zaneti požar, je poudaril Behin. Omejitev ne velja za urbana, temveč za naravna okolja, kot so njive, travniki, pašniki in gozdovi, je dodal.

Na upravi pozivajo državljane, naj v primeru, če opazijo dim ali ogenj, pokličejo številko 112, saj so tako aktivirane vse pristojne službe.

Slovenija ima za gašenje požarov štiri letala air tractor, osem lastnih pilotov in tri pogodbene, je pojasnil vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar. Aktivira jih center za obveščanje.

Slovenske železnice zaradi vročine s preventivnimi omejitvami hitrosti vlakov

Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. V železniškem prometu lahko zato prihaja do občasnih zamud. Omejitve največje dovoljene hitrosti vlakov veljajo na naslednjih odsekih železniškega omrežja: Dobova - Zidani Most - Ljubljana, Ljubljana - Kranj - Jesenice, Ljubljana - Kamnik Graben, Ljubljana - Metlika, Celje - Velenje, Stranje - Grobelno/Imeno, Logatec - Sežana, Divača - Koper, Pivka - Ilirska Bistrica, Jesenice - Sežana, Prvačina - Ajdovščina, Sevnica - Trebnje in Maribor - Prevalje.

Kot pojasnjujejo pri Slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. "V takšnih razmerah uvajamo preventivne ukrepe za zagotavljanje varnosti potnikov ter čim bolj nemotenega delovanja železniškega prometa. Preventivni ukrepi se izvajajo na odsekih, ki so izpostavljeni neposrednemu soncu, imajo velike prometne obremenitve ali zahtevnejšo geometrijo proge," navajajo.

Zaradi omejitev hitrosti lahko prihaja do občasnih zamud v železniškem prometu. Potnike o spremembah v prometu ter aktualnem stanju sproti obveščajo na spletni strani SŽ - Potniški promet in prek drugih uradnih komunikacijskih kanalov skupine Slovenske železnice. Za dodatna pojasnila in pomoč lahko vsak dan med 6. in 22. uro pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.