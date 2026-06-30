Black Cube: dnevnega reda niso potrdili, zato so sejo zaključili

Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik DZ Zoran Stevanović sejo zaključil.

Od 76 navzočih poslank in poslancev je za potrditev dnevnega reda glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Navzoči štirje poslanci Demokratov so bili vzdržani.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako bi ugotavljali, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Da bi se današnja seja lahko končala na način, da dnevni red ne bi bil potrjen, je kazalo že dogajanje na ponedeljkovem kolegiju predsednika DZ, ko ta ni sprejel časovnice seje.

Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij DZ preprečila tako, da danes ne bo potrdila dnevnega reda. Koaliciji pa je očitala nedemokratične manevre.

Poslanke in poslanci so še pred glasovanjem o dnevnem redu z minuto molka počastili spomin na preminulega nekdanjega predsednika DS Janeza Sušnika.