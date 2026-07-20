Delavci poslanca Mijiča zahtevajo 41.000 evrov, za pomoč najeli detektiva

LJUBLJANA • Podjetje Progros, ki je v lasti poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, se sooča z novimi zahtevki. Trinajst nekdanjih zaposlenih od njega terja več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov.

To so za necenzurirano.si potrdili v društvu Delavska svetovalnica, ki ga vodi Goran Lukić. Nanje se v zadnjih tednih obrača vse več opeharjenih Mijičevih delavcev, ki na denar čakajo že več kot leto dni. Potem ko je Mijič javno napovedal, da bo Progros poravnal vse obveznosti, so zbrali dokumentacijo in prejšnji teden pripravili uradni poziv za plačilo. "Gre za neto zneske. To, kar bi morali prejeti delavci," poudarja Lukić.

Toda zapletlo se je že pri prvem koraku. Poziva namreč še vedno niso uspeli vročiti. V Delavski svetovalnici so za pomoč najeli detektiva, ki je družino Mijič zaman iskal na več naslovih. Po telefonu je nato uspel priklicati Miladina Mijića, poslančevega očeta, ki ga je ta prejšnji mesec imenoval za direktorja Progrosa. "Najprej je dejal, da bo prišel naslednji dan. Nato je povedal, da odhaja na službeno pot v Zagreb. Po tem pa se ni več odzval. Kolikor vemo, poziv še vedno ni vročen," opisuje Lukić.

Predsednik Delavske svetovalnice Goran Lukič (v sredini) je v začetku junija predstavil tri zgodbe ogoljufanih delavcev v poslančevem podjetju Progros. Eden od njih, Marko, zadoščenja ne bo dočakal, saj je konec lanskega leta umrl po borbi z rakom. Foto: Jure Klobčar Foto: Jure Klobčar

S tem pa težav še ni konec. Možnosti, da bi delavci prišli do svojega denarja, so iz dneva v dan manjše. Progros nima več odprtega niti enega bančnega računa. Zadnjega, pri Addiko Bank, so zaprli prejšnji teden. Ali ga je zaprla banka ali podjetje samo, za zdaj ni znano.

Vsak delavec v povprečju ostal brez 3200 evrov

Po podatkih Delavske svetovalnice skupni zahtevki trinajstih nekdanjih zaposlenih v Mijičevem podjetju znašajo 41.285 evrov, kar pomeni v povprečju blizu 3200 evrov na delavca.

Gre za znesek, ki ga je mogoče dokazati z dokumentacijo, kot so obračuni ur. Vanj so vključene neizplačane plače, regres, zimski regres, nadomestila za dopust in drugi prejemki iz delovnega razmerja, ki izvirajo še iz pomladi 2025. Delavci tako na svoj denar čakajo že več kot leto dni.

Kot poudarjajo v Delavski svetovalnici, gre zgolj za neto zneske, ki bi jih morali prejeti zaposleni. Tem je treba prišteti še prispevke in davke, ki bi jih moral poravnati delodajalec, zato je dejanska obveznost Progrosa še precej višja.

Inšpektorji za delo so sicer ob nadzoru februarja 2024 ugotovili, da je bilo v Progrosu zaposlenih 22 delavcev. V letu pred tem se je v podjetju na novo zaposlilo 17 ljudi, desetim pa je delovno razmerje prenehalo. Opozorili so na pogosto menjavanje kadra. Do zadnjega večjega vala zaposlovanja je prišlo jeseni 2024, ti delavci pa so pozneje ostali brez plač.

Uradni sedež podjetja Progros je na Vodnikovi cesti v Ljubljani. Foto: Google Foto: Google

Iz tega je mogoče sklepati, da denar terja večina delavcev, ki so bili v začetku leta 2025 zaposleni v Progrosu. Ni pa znano, koliko jih svojih terjatev ni uveljavljalo ali pa sploh ne vedo, da lahko od nekdanjega delodajalca še pričakujejo kaj denarja.

Bo dolgove pokril Stevanović?

Ko so se na Mijiča vrstili očitki o neplačevanju delavcev in pozivi k odstopu, je njegov strankarski šef Zoran Stevanović napovedal, da bo dolgove pokril iz lastnih prihrankov. S to potezo je preusmeril pozornost z Mijiča in se predstavil kot rešitelj delavcev, ki so ostali brez denarja.

Svojo obljubo je nato delno izpolnil. V začetku meseca je trem delavcem Progrosa izplačal skupaj 12.000 evrov, enemu 6000 evrov, dvema pa po 3000 evrov. Stevanović se je ob tem z njimi tudi fotografiral in posnetke objavil na družbenih omrežjih. Povedal je, da bo denar pozneje terjal nazaj od Mijiča oziroma Progrosa.

Ostaja pa vprašanje, ali bo Stevanović enako storil tudi za preostale zaposlene. Pri trinajstih delavcih, ki jih zastopa Delavska svetovalnica, gre namreč za več kot 41.000 evrov neizplačanih obveznosti, torej za več kot trikrat tolikšen znesek.

V reševanje finančnih težav poslanca Resni.ce Borisa Mijiča (levo) se je vključil njegov strankarski šef Zoran Stevanović (desno). Bo pokril več kot 41.000 evrov dolgov do Mijičevih delavcev? Foto: X Foto: X

Zakaj zahtevka o plačilu niso posredovali Stevanoviću? "Uporabljamo edino zakonsko pot, obrnili smo se na tistega, ki je dolžan. Torej na vodstvo Progrosa. Če se kdo od delavcev odloči, da bo denar poskušal dobiti od Stevanovića, mu tega ne preprečujemo. To je njihova odločitev," pravi Goran Lukić.

Ob tem poudarja, da se v društvu ne želijo spuščati v politične obračune, ampak želijo doseči zgolj eno: da delavci dobijo denar, ki jim pripada.

Progros pred stečajem, družina Mijič pa posluje naprej

Toda pri tem je veliko vprašanje, iz česa bi delavci sploh lahko izterjali svoj denar. Progros namreč nima več premoženja, s katerim bi lahko poplačal dolgove. Kar je bilo mogoče zaseči, so že pred časom zarubili drugi upniki.

Tudi Finančna uprava RS (Furs) je zoper poslančevo podjetje sprožila izvršbo. Progros ji dolguje več kot 30.000 evrov. Poleg tega je še vrsta drugih upnikov, ki denar od podjetja neuspešno terjajo že dlje časa. Nekateri so se za izterjavo obrnili tudi na sodišče, a neuspešno.

Progros je sicer že poleti 2025 prenehal z delovanjem. Mijič v zakonskem roku ni oddal letnega poročila za minulo leto. Poleg tega njegovo podjetje že skoraj leto dni ne oddaja REK obrazcev, s katerimi delodajalci Fursu sporočajo podatke o izplačanih plačah, davkih in prispevkih za zaposlene. Po insolvenčni zakonodaji bi moral Mijič zaradi večmesečne blokade računov ukrepati že konec lanskega leta in podjetje poslati v stečaj. Ker tega ni storil, bi mu lahko upniki očitali oškodovanje.

Boris Mijič se je po številnih pozivih k odstopu opravičil delavcem in napovedal, da bo dolgove poravnal do konca leta. Foto: Jure Klobčar Foto: Jure Klobčar

Družina Mijič je medtem posle prenesla na nova podjetja, prek katerih nemoteno posluje naprej. V enem od njih je solastnica Mijičeva žena. Ta ima odprt tudi s.p., prek katerega posluje poslanec Resni.ce.

Zaman so jih iskali tudi delovni inšpektorji

Težave z iskanjem odgovornih oseb v Progrosu imajo tudi delovni inšpektorji. Ti so že lani skušali opraviti inšpekcijski nadzor, a jim to ni uspelo. Razlog: ker na uradnem naslovu v ljubljanskih Dravljah nima poslovnega prostora.

Nato so inšpektorji leto dni neuspešno iskali tudi Mijiča, lastnika podjetja, ki je bil do prejšnjega meseca tudi direktor. Večkrat so ga pozvali, naj dostavi delovnopravno dokumentacijo o delavcih, a tega ni storil. O tem, da Mijič ovira inšpekcijski postopek, so obvestili tudi policijo. Ta ga je sicer že lani kazensko ovadila tožilstva zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin.

Letos so na inšpektoratu proti njemu začeli nov postopek, v katerem Mijič prav tako ni predložil dokumentacije, zaradi česar je dobil plačilni nalog.