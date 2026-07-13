Delo: Med Svobodo in SDS dve odstotni točki

SDS je v julijski anketi podprlo 22,2 odstotka vprašanih (junija 21,5), Gibanje Svoboda pa 20,3 odstotka (junija 21,4). Sledijo trojček NSi, SLS, Fokus z 8,4 odstotka podpore (junija 8,9), Levica in Vesna, ki bi jo izbralo 7,8 odstotka vprašanih (junija 7,3), in je tokrat prehitela SD, ki je doživela največji padec v podpori - ob prejšnjem merjenju se je zanjo odločilo 8,1 odstotka vprašanih, zdaj pa 5,9 odstotka.

Demokrati Anžeta Logarja so zbrali 3,7 odstotka podpore (junija 4,1), Resnica pa 3,4 odstotka (junija pa tri odstotke). Prerod bi volilo 2,3 odstotka vprašanih, Pirate 1,9 odstotka, SNS pa 1,4 odstotka. Delež neopredeljenih se približuje petini, pri čemer vsak deseti vprašani ne ve, komu bi namenil glas, skoraj devetih odstotkov pa ni prepričala nobena stranka.

Če upoštevamo samo tiste anketirance, ki so izrazili svojega favorita, bi SDS dobila 28,7 odstotka, Svoboda 26,3 odstotka, trojček okoli NSi 10,8 odstotka, Levica in Vesna 10,1 odstotka, SD 7,7 odstotka, Demokrati 4,7 odstotka in Resnica 4,4 odstotka, navaja Delo.

Ocena dela vlade in DZ kaže padajoči trend. Vlada je dobila srednjo oceno 2,67 (junija 2,8), DZ pa 2,53 (junija 2,65). Dobrih 42 odstotkov sodelujočih v anketi delo vlade vidi negativno ali zelo negativno (junija 34 odstotkov), 27 odstotkov pa pozitivno ali zelo pozitivno (junija 24 odstotkov). Delo DZ kot negativno ali zelo negativno ocenjuje dobrih 46 odstotkov (junija 42,6), kot pozitivno ali zelo pozitivno pa skoraj 22 odstotkov vprašanih (junija 21,8).

V drugem merjenju nove sestave Barometra priljubljenosti politikov so se akterji dodobra premešali, enaka sta po navedbah Dela ostala le vrh in začelje. Vodilna ostajata predsednica republike Nataša Pirc Musar pred poslancem in predsednikom SD Matjažem Hanom, ki je sicer doživel največji padec v oceni med vsemi uvrščenimi na lestvico.

Sledijo kmetijski minister Janez Cigler Kralj, minister za zdravje Tadej Ostrc in minister za finance Andrej Šircelj. Infrastrukturni minister in prvak NSi Jernej Vrtovec je šesti, gospodarski minister in predsednik Demokratov Anže Logar deveti, premier in predsednik SDS Janez Janša pa enajsti. Predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović je na 15. mestu. Sledijo poslanca in sokoordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec ter predsednik Svobode Robert Golob, ki je 18. Na zadnjem mestu je ljubljanski župan Zoran Janković.

Javnomnenjsko anketo je za uredništvo dela med 6. in 9. julijem na vzorcu 725 ljudi naredil inštitut Mediana.