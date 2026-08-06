Do sredine avgusta brez prave osvežitve

PRIMORSKA > Za vztrajno vročino je še naprej zaslužno obsežno območje visokega zračnega tlaka nad Sredozemljem in južno Evropo. Slovenijo preplavlja topel in suh zrak, atlantske vremenske fronte pa potujejo severno od Alp, zato Primorske ne bodo dosegle. Posledično se bo nadaljevalo obdobje stabilnega vremena brez omembe vrednih padavin, skupaj z njim pa tudi suša.

“Bojim se, da bo na Primorskem vročina s temperaturami blizu 35 stopinj vztrajala vse do Marijinega vnebovzetja,” napoveduje dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Jutranje temperature bodo med 20 in 25 stopinjami, ponekod ob morju se tudi ponoči ne bodo spustile pod 25 stopinj, zato bodo noči ostale zelo tople, stavbe pa se bodo težko ohladile.

Kratka napoved Do prihodnje srede bo na Primorskem prevladovalo sončno in zelo vroče vreme. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 33 in 35 stopinjami Celzija, jutranje pa med 20 in 25 stopinjami. Padavin ni pričakovati, izjema je lahko kakšna kratkotrajna nevihta na Bovškem. Suša in velika požarna ogroženost se bosta nadaljevali.

Na Bovškem možnost posameznih neviht

Medtem ko bo Primorska ostala brez padavin, bodo na severozahodu države razmere nekoliko bolj sveže. V petek in znova v ponedeljek lahko na Bovškem nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, vendar ta bistvenega vpliva na sušne razmere ne bo imela.

Na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri pa po trenutnih napovedih dežja ni pričakovati, prav tako ne pri naših sosedih, v Istri in Furlaniji-Julijski krajini.

Požarna ogroženost ostaja zelo velika

Ker padavin še vsaj nekaj časa ne bo, se bodo sušne razmere še poslabšale. To pomeni tudi nadaljevanje velike požarne ogroženosti, predvsem na Primorskem. Čeprav bi se lahko opozorilo zaradi visokih temperatur za nekaj dni znižalo z rdeče na oranžno stopnjo, za požarno ogroženost sprememb za zdaj ni pričakovati. “Rdeče opozorilo za požarno ogroženost bo ostalo vse do prvega resnega dežja, ki ga za zdaj še ni videti. Morda po 15. avgustu,” ocenjuje Gregorčič.

Burja bo prinesla bolj suho vročino

V petek in soboto bo zapihala šibka burja. Zaradi nje bo zrak nekoliko bolj suh, temperature pa bodo ostale skoraj nespremenjene. Na obali se bosta tudi v prihodnjih dneh izmenjevala burin in maestral, zato se bo spreminjal predvsem občutek sopare. “Ko malo z morja pihne, prinese več vlage, ob burji pa je zrak bolj suh, a tudi bolj vroč,” pojasnjuje vremenoslovec.

Julij med tremi najtoplejšimi

Letošnji julij se je uvrstil med najtoplejše od začetka meritev leta 1950. Po podatkih ARSO je bil to tretji najtoplejši julij; bolj vroča sta bila le julija v letih 2024 in 2015, letošnji pa si tretje mesto deli z julijem 2022.

Tudi začetek avgusta kaže, da se bo letošnje poletje uvrstilo med izrazito nadpovprečno topla. Dolgotrajno obdobje sončnega vremena brez resnejših padavin namreč za zdaj še nima jasnega konca.

Morje se približuje 30 stopinjam

Izjemno toplo ostaja tudi morje. Temperatura površine je že okoli 29 stopinj Celzija, danes in jutri pa bi lahko ponekod dosegla tudi 30 stopinj. Ob koncu tedna bo burja morje nekoliko premešala in ga za nekaj stopinj ohladila.

Visoka temperatura morja sicer pogosto sproža vprašanja o možnosti močnejših neurij, vendar po trenutnih napovedih za to ni pogojev. “Morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji. Za zdaj ni videti procesov, ki bi lahko povzročili kakšne vremenske nevšečnosti,” še zaključuje Gregorčič.