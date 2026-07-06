Drugi tir je dobil prvi orjaški ventilator, drugega bo v kratkem
Glavna gradbena dela na drugem tiru so resda končana, a na progi in ob njej se delovni ritem ne umirja. V ventilatorsko postajo med predoroma Lokev in Beka je prispel prvi od dveh ventilatorjev. Gre za ogromna, izjemno zmogljiva ventilatorja, ki tudi v primeru požara ne bi kar zlahka kapitulirala. V dolini Glinščice pa ob progi gradijo tako imenovane vodnjake, s katerimi bodo utrdili teren, ki drsi.
DIVAČA, KOPER > Z vodnjaki bodo zagotovili trajno stabilnost in varnost portalnega območja predora Lokev. Orjaška ventilatorja sestavljata srednji del sistema prezračevanja in požarne varnosti v najdaljšem predorskem odseku železniške povezave Divača–Koper. Gre za ene največjih in najzmogljivejših ventilatorjev za železniške predore v regijii. Prvi je s posebnim prevozom že prispel prispel iz Španije, drugega bodo na gradbišče pripeljali v prihodnjih dneh. Nato ju bodo zmontirali in vključili v sistem ventilatorske postaje.
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