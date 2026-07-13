Poslancu Žavbiju izrekli opomin zaradi spornih izjav

LJUBLJANA • Na mandatno-volilni komisiji, ki je minuli teden obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je namreč razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom". Izjava je naletela na več javnih obsodb, Lobnik, sicer nekdanji aktivist za pravice istospolnih, je izjavo vzel kot žaljivo do njega osebno.

Žavbi se je zatem javno opravičil, danes pa mu je sankcije izrekel tudi kolegij predsednika DZ. Poslancu je izrečen opomin, ki bo javno objavljen tudi na spletnih straneh DZ. Kot so ob tem pojasnili v DZ, je kolegij predsednika DZ skladno z določbami etičnega kodeksa predlog za presojo kršitve etičnega kodeks obravnaval na predlog podpredsednika DZ Danijela Krivca (SDS). Kolegij je z glasovi vodij poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo več kot dve tretjini vseh poslancev v državnem zboru, sklep sprejel, so po seji navedli v DZ. Informacija o izrečeni sankciji bo objavljena na spletnih straneh DZ, najpozneje v 24 urah po posredovanju sklepa poslancu.

DZ izrekel prvi opomin po etičnem kodeksu

Izrek opomina z javno objavo je sicer sankcija, ki jo kodeks predvideva v primeru ugotovljenih hujših kršitev. "Sankcijo smo podprli, spoštujemo pa njegovo iskreno takojšnje opravičilo in obžalovanje. Želim, da to velja za vse in povsod," je po seji kolegija potrdil vodja strankinih poslancev Borut Sajovic.

Gre sicer za prvi primer, ko je bila poslancu zaradi kršitev etičnega kodeksa oz. njegovih ostrih besed izrečena sankcija na podlagi etičnega kodeksa poslancev. V preteklosti je sicer bilo že podanih več prijav, več že tudi v tem sklicu DZ, ki je mandat nastopil aprila. Ob poslancu Žavbiju, so te med drugim doletele tudi poslanca SDS Žana Mahniča in predsednika DZ in Resnice Zorana Stevanovića.

Kot je danes pojasnil namestnik vodje poslancev SD Luka Goršek, so se že na enem od predhodnih pogovorov o sankcioniranju kršitev etičnega kodeksa dogovorili, da bodo sankcije sledile ob vnovičnih žaljivih besedah. "Danes je prva taka sankcija izrečena, soglasno, poslanec se je tudi že opravičil in gremo naprej," je dodal.

SD za strožje sankcije ob ponavljajočih se kršitvah

Tako Sajovic kot Goršek pa sta obenem izpostavila, da bi moralo spoštovanje etičnega kodeksa veljati ne le za vedenje na sejah odborov in DZ, pač pa tudi sicer. "Poslanci in poslanke smo v službi cel dan, moramo biti zgled državljanom. Etični kodeks se ne more in ne sme nanašati samo na ravnanja na plenarni seji ali sejah odborov," je poudaril Sajovic.

Da bi morali sankcionirati žaljive izjave tudi izven DZ, se je strinjal tudi Goršek. "Smo politiki tudi, ko zapustimo stavbo, a tukaj ima desnica žal dvojne standarde. Razumljivo, glede na to, da njihovi politiki večkrat žalijo svoje nasprotnike," je ocenil. Kot pravi, bi v SD zaostrovanje sankcij za ponavljajoče se kršitve podprli. "Ampak tudi izven državnega zbora, se pravi kadarkoli, kjerkoli," je dodal.

Žakelj: V gostilni govoriš drugače kot za govorniškim pultom

Nekoliko drugače pa na to, kot kaže, gledajo v nekaterih drugih poslanskih skupinah, denimo v NSi, SLS in Fokus. Njihov vodja Janez Žakelj je tako dejal, da se sami zavzemajo za vedno dostojno vedenje oz. govor, a da "v gostilni govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom". "Ključno je, da smo na sejah delovnih teles in na plenarni seji vedno spoštljivi, ko te gleda cela Slovenija. Ko greš s kolegom na pivo, pa včasih rečeš drugače, kot bi zdajle jaz vam," je v izjavi novinarjem v DZ dejal Žakelj.

Poudaril pa je še, da mora biti DZ kot hiša demokracije prostor kulturnega dialoga, enaki vatli pa morajo veljati za vse. "Pričakujem, da bo za vse veljalo enako, to je spodbuda, da se držimo teh pravil, četudi razumem, da koga kdaj tudi zanese," je danes izrečen opomin komentiral Žakelj.