DZ znova zavrnil izredno sejo o aferah Black Cube

LJUBLJANA • Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, zahtevajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako želijo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni želeli raziskati sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Tudi tokrat pa ni šlo brez zapletov

V predlog dnevnega reda je bil uvrščen tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Glede na to, da so navzoči poslanci Resnice na junijski izredni seji glasovali proti dnevnemu redu, so predlagatelji današnje izredne seje iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne računali, da ga bo tokrat potrdila.

Ko so začeli glasovanje o dnevnem redu prvič, so bile tehnične težave, zato je predsednik DZ Zoran Stevanović prekinil sejo za deset minut. Pri glasovanju o dnevnem redu po premoru pa poslancu Svobode Robertu Golobu ni delala glasovalna naprava, je Golob povedal novinarjem.

V predlog dnevnega reda je bil uvrščen tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga v zakon želi zapisati stranka Resnica. Foto: Katja Kodba/sta Foto: Katja Kodba/sta

Analiza: Posnetki iz afere Black Cube so bili obdelani, ne pa ustvarjeni z umetno inteligenco

Urad za komuniciranje (Ukom) je danes medijem sicer posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov iz afere Black Cube, s katero so ugodili zahtevi prosilca za pridobitev poročila. "Nobena datoteka ni izvirna datoteka snemalne naprave. Vse datoteke so bile obdelane," so v inštitutu zapisali v povzetku posameznih rezultatov. "Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali z umetno inteligenco, ni bilo mogoče ugotoviti," so še zapisali.

Dodali so, da so bili glasovi deloma popačeni, več posnetkov pa je bilo združenih v eno datoteko. Natančen življenjski cikel datotek pa ni znan, so zagotovili. Dodali so še, da so v zvočnem signalu ugotovili dele frekvence, ki jih je mogoče razlagati kot signal frekvence električnega omrežja, vendar jih ni mogoče ovrednotiti.

Interpol Ljubljana je marca nemški forenzični inštitut zaprosil za analizo o tem, ali so bile zvočne datoteke, objavljene na strani Anticorruption, avtentične ali ustvarjene z umetno inteligenco. Zanimalo jih je tudi, ali so bile spremenjene in s katero programsko opremo. Zaprosilu so priložili 18 zvočnih datotek. Poročilo je dostopno na povezavi: sta.si/qO4Vru.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi v Svobodi ter Levici in Vesni želeli raziskati sume prikritega financiranja. Foto: Katja Kodba/sta Foto: Katja Kodba/sta

Policija preiskuje več sumov kaznivih dejanj

Pred volitvami se je na spletu pojavilo več anonimno objavljenih posnetkov nekaterih vidnih posameznikov, ki so jih zvabili na lažne poslovne sestanke in posneli, medtem ko so razlagali svoje videnje dogajanja v državi in ocene o tem, kdo naj bi bil v državi koruptiven. Izkazalo se je, da gre za način dela, ki ga pripisujejo tuji zasebni paraobveščevalni agenciji Black Cube in da so bili predstavniki podjetja večkrat v Sloveniji.

Sova je vodstvo policije in tožilstvo konec marca glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. Policija sicer preiskuje sume več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. Dogajanje je doživelo številne obsodbe in ocene, da je šlo za tuj vpliv na volitve.