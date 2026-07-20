Fajon: Kallas preklicala mojo nominacijo za predstavnico EU za Sahel

LJUBLJANA • Tanja Fajon ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. "Ni se zgodilo prvič, da je zaradi domačih političnih obračunavanj Slovenija izgubila pomemben vpliv in predvsem ugled," je opozorila.

Evropske institucije bi morale pri kadrovskih odločitvah presojati predvsem strokovnost, izkušnje in rezultate kandidatov ter se upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, meni nekdanja zunanja ministrica in spričo dogajanja ocenjuje, da "gre za zelo nevaren presedan". "Predvsem pa je nesprejemljiva osebna diskreditacija predstavnikov slovenskega političnega vrha v prestolnicah EU, ki sem jo doživela," je dodala.

Kaja Kallas je v pismu prestolnicam članic EU konec junija zapisala, da jo je po uspešno zaključenem izbirnem postopku izbrala za najbolj kvalificirano kandidatko, kar je bilo priznanje tudi za delo slovenske diplomacije v zadnjih letih, je spomnila Fajon.

Prijava na delovno mesto visoke predstavnice EU za Sahel je bila izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, vztraja Fajon, ki je zunanjega ministra Toneta Kajzerja o prijavi obvestila na dan primopredaje. "Takrat mi je je zagotovil podporo," je dodala.

V SD po preklicu nominacije Fajon vladi očitajo politični revanšizem

To ni zunanjepolitični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije, so se danes na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel odzvali v SD. "Slovenija ni uspela. Slovenija je izgubila. Vlada Janeza Janše se danes hvali, da je preprečila imenovanje Tanje Fajon na pomemben evropski položaj. To ni zunanjepolitični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije," so sporočili iz SD.

"Namesto da bi vlada podprla možnost, da Slovenka prevzame odgovorno funkcijo v evropski zunanji politiki, je uporabila ves svoj politični in diplomatski aparat za to, da jo onemogoči," so danes opozorili v SD in dodali, da je to storila, ker "kandidatka prihaja iz napačne politične stranke in nosi napačen priimek za aktualno oblast".

V SD vladi pri tem očitajo, da je pripravljena zmanjšati vpliv Slovenije v EU, samo da lahko obračuna s politično nasprotnico. "Države, ki razumejo diplomacijo, se borijo za svoje ljudi na pomembnih mednarodnih položajih. Janševa vlada pa se bori proti njim in nato lastno škodovanje Sloveniji razglaša za zmago," so zapisali. Dodali so še, da Slovenija od tega nima ničesar, "politično zadovoljstvo pa ima zgolj Janez Janša". Menijo, da gre za zmago osebnega obračunavanja nad državnim interesom.

Janša: Sage je konec

Predsednik vlade Janez Janša je pred tem danes na družbenem omrežju X zapisal, da je sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel konec. To je sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Kajzer po neuradnih informacijah v petek obvestil tudi Kallas.

Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajon so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.