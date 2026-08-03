Franc Trček zapušča SD

LJUBLJANA > Franc Trček je sicer v politiko kot univerzitetni profesor, sociolog, ki je deloval na FDV, prišel prek (Združene) Levice; na njeni listi je bil dvakrat izvoljen v DZ, nakar je marca 2020 prestopil v SD. Leta 2022 ni bil izvoljen v državni zbor, na letošnjih volitvah sploh ni več sodeloval. V SD je bil, četudi ni bil več zelo v ospredju, član predsedstva stranke. "Prihaja čas, ko je pač treba sprejeti, da nekatera poglavja zaključimo zato, da ostanejo zvesta svojemu prvotnemu smislu. Ob opravljanju dela v javni upravi se mi tudi zdi pomembno ohranjati jasno razmejitev med institucionalno vlogo in strankarskim političnim delovanjem. Svoje delovanje bom nadaljeval v javnem prostoru kot kritični opazovalec politik in družbenega dogajanja," je v izstopni izjavi zapisal Trček. Potem ko ni bil več parlamentarec, se je zaposlil na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tam je v prejšnjem mandatu deloval pod Aleksandrom Jevškom (SD), v Janševi ministrstvo vodi Monika Kirbiš Rojs.

"V političnem prostoru vse manj prostora za poglobljeno vsebinsko razpravo"

Trček se je v kratkem razmisleku ozrl še na prehojeno politično pot, nekaj časa je sodil med bolj opazne in aktivne poslance v DZ: "Prvega avgusta je minilo 12 let, odkar sem nastopil poslanski mandat. V vsem tem obdobju sem v strankarski in širši slovenski politiki deloval z namenom prispevati k premisleku in razvoju Slovenije. Ob zaključku tega obdobja ugotavljam, da so razhajanja v razumevanju politične odgovornosti in prihodnje usmeritve prevelika. Prav tako je v političnem prostoru vse manj prostora za poglobljeno vsebinsko razpravo in dolgoročnejše razvojne premisleke, zato se umikam iz strankarskega političnega delovanja. Socialnim demokratom želim uspešno nadaljnje delo."

Po mnenju Trčka bo slovenski politični prostor lahko znova pridobil zaupanje ljudi šele takrat, ko bo sposobnost soustvarjanja vsebin, zlasti kvalitetne zakonodaje, postala pomembnejša od tekmovanja med posamezniki in strankami. V uvodnem obdobju svoje politične poti je bil Trček zelo prisoten tudi na mariborski družbenopolitični sceni, denimo med znamenitimi mariborskimi vstajami. Trček, rojen Belokranjec, sicer živi v Mariboru. V zadnjem obdobju je bil v javnih oglašanjih, denimo na omrežju X, zelo kritičen do stanja stvari v slovenski politiki, pa tudi do razmer v Socialnih demokratih in v levosredinske taboru političnega prostora.

SD v zadnjem obdobju zapustilo več znanih imen

Za premislek je ponudil še misel Helene Koder iz eseja Kolizej: "Kako je z električnimi varovalkami, vem, ne sanja pa se mi, kako je z varovalkami, ki varujejo skupnost, da ne skrene s poti. Če seveda sploh ve, po kakšni poti gre ali želi hoditi. Tudi za državo velja, da je za to potrebna refleksija." Trček je bil leta 2023 med nominiranci za Večerov bob leta.

SD je v zadnjem obdobju bolj ali manj odmevno zapustilo več znanih imen, denimo nekdanja ministrica Anja Kopač, bivša evropska poslanka Mojca Kleva, nekdanji poslanec in član predsedstva Jan Škoberne.