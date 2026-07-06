Furs znova uvaja davčne počitnice

Še vedno pa so davčni zavezanci dolžni v zakonskih rokih izpolnjevati njihove materialne obveznosti, kot so vlaganje obračunov, napovedi, plačilo davkov

LJUBLJANA • "Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek," so danes sporočili iz Fursa. Kot so zagotovili, bodo vse ključne storitve za davčne zavezance še naprej nemoteno dostopne. Tudi v času davčnih počitnic bo finančna uprava izvajala postopke, povezane z odmero davka na promet nepremičnin, davka na motorna vozila, davka na dediščine in darila ter druge postopke, pri katerih je pomembno zagotavljati nemoteno obravnavo vlog in zahtevkov.

Carinski postopki bodo tekli nemoteno oziroma kot običajno. Prav tako bodo potekali postopki odločanja o vlogah za odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti, so pojasnili.

Posamezna področja dela bodo v času davčnih počitnic izvajala naloge v nekoliko omejenem obsegu. Na področju nadzora bo sodelovanje z davčnimi zavezanci potekalo predvsem v postopkih, pri katerih so termini že predhodno dogovorjeni oziroma jih je mogoče uskladiti po predhodni telefonski ali elektronski komunikaciji. Če zavezanca v tem času ne bo mogoče doseči oziroma se na poziv ne bo odzval, bo nadaljnja komunikacija praviloma stekla po zaključku davčnih počitnic.

Izjema ostajajo postopki, pri katerih je zaradi zakonskih rokov ali interesov zavezancev potrebno zagotoviti nemoteno in pravočasno obravnavo. Mednje po pojasnilih finančne uprave sodijo predvsem zahtevki za vračilo DDV in trošarin ter drugi postopki, pri katerih bi odlašanje lahko povzročilo škodo ali nesorazmerne posledice za stranke.

Postopki bodo potekali tudi v nujnih zadevah, ki jih je zaradi njihove narave ali posebnih okoliščin potrebno obravnavati prednostno, na primer v primerih, kjer je treba preprečiti zastaranje ali zagotoviti učinkovito varstvo javnega interesa.

Še vedno pa so davčni zavezanci dolžni v zakonskih rokih izpolnjevati njihove materialne obveznosti, kot so vlaganje obračunov, napovedi, plačilo davkov, prav tako v tem času iztečejo roki za na primer pritožbe. Na Fursu še opozarjajo, da davčne počitnice ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti in ne prekinjajo teka zamudnih obresti.