Golob je prepričan, da je njegova vlada bila na pravi strani zgodovine

LJUBLJANA > Videoposnetek kovanja načrtov za povečanje pritiska na Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je v podcastu Breaking Points pred dnevi razkril ameriški filmski režiser Alex Holder, ki je zadnjih nekaj let spremljal nedavno preminulega ameriškega senatorja, o katerem je pripravljal dokumentarec.

Posnetek prikazuje Lindseya Grahama med domnevnim pogovorom z Benjaminom Netanjahujem o ICC. Na posnetku iz leta 2024, katerega avtentičnosti ni mogoče preveriti, je izraelski premier omenil svoje nezadovoljstvo s slovensko sodnico Beti Hohler in nekdanjim premierjem Robertom Golobom.

“Veš, da je romunska sodnica odstopila?” v posnetku telefonskega pogovora Netanjahu vpraša Grahama, na kar slednji odgovori pritrdilno. “Zamenjala jo je slovenska sodnica, ki jo je izbral slovenski premier, ki je... rekel bi da najbolj sovražen premier oz. voditelj države v Evropi,” nadaljuje Netanjahu, ki na posnetku z Grahamom spregovori tudi o pritožbi na sodišče.

“Ko vojni zločinec, čigar vlada je pobila na deset tisoče nedolžnih otrok v Gazi, o meni pravi, da sem mu najbolj sovražen evropski voditelj, to jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine,” je danes v odzivu na družbenih omrežjih poudaril Golob.

Svoboda: Dokaz, da Golob ni klonil pod pritiski

Stranka Gibanje Svoboda je medtem v sporočilu za javnost med drugim poudarila, da posnetek pogovora med Netanjahujem in Grahamom potrjuje, da sta nekdanji premier in njegova vlada javno branila ICC, sodnico Hohler in dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava. “Netanjahu je želel ustaviti Mednarodno kazensko sodišče. Takratna slovenska vlada pod vodstvom Goloba je sodišče branila,” so zapisali pri stranki in dodali, da zato očitki, da je Golob kadarkoli klonil pod Netanjahujevimi pritiski, ne držijo. Ti očitki so se sicer pojavili pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami, ko se Slovenija ni pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ).

ICC je leta 2024 zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, zagrešenih v Gazi, izdal naloge za prijetje Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in palestinskega poveljnika Mohameda Deifa. V odgovor so ZDA lani poleti uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, vključno s Hohler. Sankcije jim prepovedujejo vstop v ZDA in blokirajo finančne transakcije v državi.