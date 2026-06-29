Gorenak o zavrnitvah partnerstva z vlado: Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade

LJUBLJANA > "Odločitev posameznih opozicijskih strank, vključno z Zoranom Stevanovićem in stranko Resnica, nima in ne bo imela vpliva na delo vlade. Delo vlade temelji na njenem programu in koalicijski pogodbi, o zakonodajnih predlogih pa dokončno odloča glasovanje v državnem zboru," so Gorenakove besede povzeli v sporočilu za javnost kabineta predsednika vlade.

Kot je navedel, so sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo ponudili vsem opozicijskim strankam "kot izraz pripravljenosti koalicije za vključujoč dialog in sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje že v fazi njene priprave, pred obravnavo na vladi".

Ob tem pa dodaja, da je "očitno, da na določenih področjih obstaja programska usklajenost med koalicijskimi rešitvami in programom stranke Resnica, kar se odraža tudi v podpori posameznim zakonskim predlogom v državnem zboru".

Obžalovanje, da v strankah opozicije ni interesa za sodelovanje v partnerstvu, so danes v pisnem odzivu za javnost izrazili Demokrati Anžeta Logarja. Kot so dodali, pa si želijo, da bi v nadaljevanju mandata opozicijske stranke spoznale prednosti tovrstnega sodelovanja in se partnerstvu pridružile v prihodnje.

V trojčku NSi, SLS in Fokus se na odločitev vseh opozicijskih strank niso odzvali.

Gorenak je v imenu predsednika vlade vabilo k partnerstvu poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti po oblikovanju vlade. Predvidevalo je, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

A so podpis sporazuma zavrnile prav vse opozicijske stranke. Danes je kot zadnja to storila Resnica, kar je dopoldne javno sporočil njen predsednik Zoran Stevanović. Že pred Resnico pa so to storili v Levici in Vesni, Gibanju Svoboda in SD. Iz vseh strank je bilo slišati ocene, da je dokument vsebinsko prazen in da so pripravljene podpirati zakonske rešitve, ki bodo dobre za državo.